logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznato kada debituje Tajrik Džouns: Barcokas ga odmah baca u vatru

Poznato kada debituje Tajrik Džouns: Barcokas ga odmah baca u vatru

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Američki centar Tajrik Džouns spreman je da po prvi put obuče crveno-bijelu opremu u zvaničnom meču.

Kad Tajrik Džouns debituje za Olimpijakos Izvor: MN PRESS

Bivši igrač Partizana Tajrik Džouns debitovaće za Olimpijakos ovog petka od 20.15 kada grčki crveno-bijeli dočekuju Bajern Minhen u 21. kolu Evrolige. Takođe, Jorgos Barcokas moći će da računa na Tajsona Vorda koji se oporavio od povrede i vraća se u tim poslije skoro mjesec dana.

Kako javljaju grčki mediji, Džouns će biti među 12 igrača i pokušaće da pomogne Olimpijakosu da se vrati na pobjednički kolosijek poslije poraza od Fenerbahčea u prošlom kolu. Olimpijakos trenutno zauzima osmo mjesto na tabeli Evrolige sa skorom od 11-8 poslije 19 odigranih utakmica.

Tajrik Džouns je izabrao Olimpijakos prije Dubaija i Makabija gdje će imati jako žestoku konkrenciju na petici. Nikola Milutinov igra sjajnu sezonu, a tu je i iskusni Donta Hol. Crveno-bijeli su u dosadašnjem dijelu sezone imali velikih problema sa povredama na visokim pozicijama, ali od dolaska američkog igrača imaće opciju više.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tajrik Džouns košarka KK Olimpijakos Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC