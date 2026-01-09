Poznato kada debituje Tajrik Džouns: Barcokas ga odmah baca u vatru

Američki centar Tajrik Džouns spreman je da po prvi put obuče crveno-bijelu opremu u zvaničnom meču.

Izvor: MN PRESS

Bivši igrač Partizana Tajrik Džouns debitovaće za Olimpijakos ovog petka od 20.15 kada grčki crveno-bijeli dočekuju Bajern Minhen u 21. kolu Evrolige. Takođe, Jorgos Barcokas moći će da računa na Tajsona Vorda koji se oporavio od povrede i vraća se u tim poslije skoro mjesec dana.

Kako javljaju grčki mediji, Džouns će biti među 12 igrača i pokušaće da pomogne Olimpijakosu da se vrati na pobjednički kolosijek poslije poraza od Fenerbahčea u prošlom kolu. Olimpijakos trenutno zauzima osmo mjesto na tabeli Evrolige sa skorom od 11-8 poslije 19 odigranih utakmica.

Tajrik Džouns je izabrao Olimpijakos prije Dubaija i Makabija gdje će imati jako žestoku konkrenciju na petici. Nikola Milutinov igra sjajnu sezonu, a tu je i iskusni Donta Hol. Crveno-bijeli su u dosadašnjem dijelu sezone imali velikih problema sa povredama na visokim pozicijama, ali od dolaska američkog igrača imaće opciju više.

