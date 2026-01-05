"Tajrik Džouns ponovo može da se smije": Grci otkrili emotivnu stranu bivšeg centra Partizana

Američki centar Tajrik Džouns nastaviće karijeru u Olimpijakosu, a grčki mediji donose njegovu emotivnu priču.

Sada već bivši centar Partizana Tajrik Džouns zadužio je opremu Olimpijakosa sa kojim je potpisao ugovor na dvije i po godine. Svjestan je da će morati da se izbori sa žestokom konkurencijom u reketu i nema sumnje da ima veliku motivaciju nakon neslavnog odlaska iz Beograda gdje je prošao put od miljenika do antiheroja.

Grčka "Gazeta" donosi njegovu emotivnu priču o majci i ocu koji su mu inspiracija kada god kroči na teren. "Tajrik Džouns može ponovo da se smije, na kraju krajeva, to je njegov prepoznatljiv znak. Njegov osmijeh je, kako kaže, 'trajna tetovaža moje majke'", navodi se na početku teksta.

Majka Tajrika Džons, Petronija Bejli ili Vini, kako je zovu je osoba koja je njegov glavni oslonac u životu.

"Ona mi znači sve. Ona je moja najveća podrška. Ona mi govori kada griješim, kada sam u pravu. Ona je jednostavno moja majka. U mojim očima, ona je najbolja majka na svijetu", rekao je snažni centar.

Odnos pun razumijevanja i ljubaci su izgradili u teškim udlovima, pošto je Tajrik ostao bez oca sa samo pet godina, tačnije, dva dana prije njegovog petog rođendana. Lester Džons izgubio je život u rijeci Konektikat nakon incidenta sa policijom. Bio je Tajrik previše mlad da bi se toga sjećao, ali je kasnije podnio veliki teret kao dječak koji je samo želio da igra košarku.

Njegova majka nikada nije pokušala da zamijeni njegovog oca. Nije igrala dvostruku ulogu. Umjesto toga, održavala je sećanje na njega.

"Nikada mi nije rekla: 'Biću i otac i majka. Samo mi je rekla: 'Radiš ovo kao tvoj otac. Ovo je očev potez'".

Otac mu je na rođenju namijenio broj "88", postao je broj na dresu, postao je identitet, a potom i tetovaža, prvu koju je Džouns uradio.

"Prvi put sam nosio broj 88 u američkom fudbalu. Mama mi je objasnila odakle potiče. Od tada, svaki put kada bih mogao da ga nosim na košarkaškom terenu, nosio bih ga", rekao je Tajrik u jednom intervjuu.

Prije svake utakmice, čuje se sa majkom i to je postalo rutina, ali i tradicija. "Moram da budem na telefonu određeno vrijeme prije utakmice".

"Daj sve od sebe", kaže ona. "A Bog će učiniti ostalo", odgovara Tajrik.

