Samardžić napravio čudo u Ligi šampiona: Hrvat da držao na klupi, a Srbin ga spasio za samo 13 minuta

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
Lazar Samardžić preuzeo je odgovornost i bio siguran sa penala, a poslije toga je bio u centru akcije za pobjedu Atalante protiv Klub Briža u Ligi šampiona.

Lazar Samardžić strijelac u pobjedi Atalante protiv Klub Briža Izvor: Marcel van Dorst/DeFodi Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Lazar Samardžić za čudo Atalante i pobjedu u Ligi šampiona. Italijanski tim je gubio na poluvremenu, a onda je zahvaljujući srpskom reprezentativcu uslijedio preokret i trijumf protiv Klub Briža - 2:1. Odlične partije pred bitne mečeve koji čekaju reprezentaciju Srbije protiv Albanije i Andore u kvalifikacijama za Mundijal.

Hrvatski stručnjak Ivan Jurić odlučio je da ostavi Samardžića na klupi i to je moglo da mu se obije o glavu. Gosti su poveli preko Hristosa Colisa u 38. minutu i to vođstvo su čuvali. Jurić je tek u 61. minutu odlučio da uvede Srbina i to umjesto Edersona.

Isplatilo mu se to vrlo brzo. U 74. minutu je Samardžić preuzeo odgovornost i izveo je penal skoro savršeno. Golman nije imao nikakvu šansu i donio je izjednačenje. Ali, tu nije bio kraj. Pokazao je Srbin da je u odličnoj formi.

U 87. minutu je poslao centaršut u kazneni prostor, Junus Musa je dokačio loptu glavom, a sve to pratio je Mario Pašalić koji je zatresao mrežu za pobjedu i tri boda. Samardžiću možda nije upisana asistencija, ali je definitivno bio ključni igrač u toj akciji.

Poslije dva kola i Atalanta i Klub Briž imaju po tri boda.

