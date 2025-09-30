Samardžić napravio čudo u Ligi šampiona: Hrvat da držao na klupi, a Srbin ga spasio za samo 13 minuta

Lazar Samardžić preuzeo je odgovornost i bio siguran sa penala, a poslije toga je bio u centru akcije za pobjedu Atalante protiv Klub Briža u Ligi šampiona.

Izvor: Marcel van Dorst/DeFodi Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Lazar Samardžić za čudo Atalante i pobjedu u Ligi šampiona. Italijanski tim je gubio na poluvremenu, a onda je zahvaljujući srpskom reprezentativcu uslijedio preokret i trijumf protiv Klub Briža - 2:1. Odlične partije pred bitne mečeve koji čekaju reprezentaciju Srbije protiv Albanije i Andore u kvalifikacijama za Mundijal.

Hrvatski stručnjak Ivan Jurić odlučio je da ostavi Samardžića na klupi i to je moglo da mu se obije o glavu. Gosti su poveli preko Hristosa Colisa u 38. minutu i to vođstvo su čuvali. Jurić je tek u 61. minutu odlučio da uvede Srbina i to umjesto Edersona.

Lazar Samardžić scores his second UCL career goal and his first of the season.



His form has been trending upward in the past weeks. Encouraging to see and just in time for the NT, without unnecessary competition this time.pic.twitter.com/Lwv2yuDTCt — Serbian Football Scout (@SerbFootyScout)September 30, 2025

Isplatilo mu se to vrlo brzo. U 74. minutu je Samardžić preuzeo odgovornost i izveo je penal skoro savršeno. Golman nije imao nikakvu šansu i donio je izjednačenje. Ali, tu nije bio kraj. Pokazao je Srbin da je u odličnoj formi.

U 87. minutu je poslao centaršut u kazneni prostor, Junus Musa je dokačio loptu glavom, a sve to pratio je Mario Pašalić koji je zatresao mrežu za pobjedu i tri boda. Samardžiću možda nije upisana asistencija, ali je definitivno bio ključni igrač u toj akciji.

Laki at the heart of the 2-1. Complete turnaround in Bergamo.



Imagine thinking Samardžić isn’t special: 1v1 specialist and top-class shot creator, lethal shooter, deadly left-footed deliveries. That’s 15 goal contributions a season guaranteed.pic.twitter.com/1PzAlPbJih — Serbian Football Scout (@SerbFootyScout)September 30, 2025

Poslije dva kola i Atalanta i Klub Briž imaju po tri boda.