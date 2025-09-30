Samardžić napravio čudo u Ligi šampiona: Hrvat da držao na klupi, a Srbin ga spasio za samo 13 minuta

Lazar Samardžić preuzeo je odgovornost i bio siguran sa penala, a poslije toga je bio u centru akcije za pobjedu Atalante protiv Klub Briža u Ligi šampiona.
Lazar Samardžić za čudo Atalante i pobjedu u Ligi šampiona. Italijanski tim je gubio na poluvremenu, a onda je zahvaljujući srpskom reprezentativcu uslijedio preokret i trijumf protiv Klub Briža - 2:1. Odlične partije pred bitne mečeve koji čekaju reprezentaciju Srbije protiv Albanije i Andore u kvalifikacijama za Mundijal.
Hrvatski stručnjak Ivan Jurić odlučio je da ostavi Samardžića na klupi i to je moglo da mu se obije o glavu. Gosti su poveli preko Hristosa Colisa u 38. minutu i to vođstvo su čuvali. Jurić je tek u 61. minutu odlučio da uvede Srbina i to umjesto Edersona.
Lazar Samardžić scores his second UCL career goal and his first of the season.— Serbian Football Scout (@SerbFootyScout)September 30, 2025
His form has been trending upward in the past weeks. Encouraging to see and just in time for the NT, without unnecessary competition this time.pic.twitter.com/Lwv2yuDTCt
Isplatilo mu se to vrlo brzo. U 74. minutu je Samardžić preuzeo odgovornost i izveo je penal skoro savršeno. Golman nije imao nikakvu šansu i donio je izjednačenje. Ali, tu nije bio kraj. Pokazao je Srbin da je u odličnoj formi.
U 87. minutu je poslao centaršut u kazneni prostor, Junus Musa je dokačio loptu glavom, a sve to pratio je Mario Pašalić koji je zatresao mrežu za pobjedu i tri boda. Samardžiću možda nije upisana asistencija, ali je definitivno bio ključni igrač u toj akciji.
Laki at the heart of the 2-1. Complete turnaround in Bergamo.— Serbian Football Scout (@SerbFootyScout)September 30, 2025
Imagine thinking Samardžić isn’t special: 1v1 specialist and top-class shot creator, lethal shooter, deadly left-footed deliveries. That’s 15 goal contributions a season guaranteed.pic.twitter.com/1PzAlPbJih
Poslije dva kola i Atalanta i Klub Briž imaju po tri boda.