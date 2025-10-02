Ovako izgleda rat navijača na ulicama: Zastrašujući snimci iz Napulja, svuda lovili neprijatelje

Pogledajte jezive snimke s ulica Napulja uoči meča Lige šampiona između Napolija i Sportinga.

Izvor: X/Hooligans.cz Official/Printscreen

Napoli je prethodne večeri pobijedio Sporting iz Lisabona 2:1 u Ligi šampiona (1:0), a osim što su meč obilježili dvostruki strijelac Rasmus Hejlund i srpski golman Vanja Milinković-Savić koji je odbranio zicer u završnici, pamtiće se i nekoliko velikih tuča na ulicama vrelog Napulja.

Sama utakmica imala je ozbiljnu uvertiru jer su navijači Napolija bukvalno "lovili" navijače Sportinga po gradu, tako da je na više lokacija došlo do fizičkog obračuna, očigledno unaprijed pripremljenog.

01.10.2025, Sporting hooligans holding their ground in Napoli



— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)October 1, 2025



Na snimcima napravljenim s jednog balkona vidi se kako je došlo do huliganskog obračuna stolicama, palicama, flašama i lancima ispred jednog lokalnog bara, a interesantno je da su neki huligani nosili i kacige. Sve je trajalo nekoliko minuta i bilo je više povrijeđenih lica.

Na drugom snimku možemo da vidimo da su navijači Napolija upali u restoran u kome su bile pristalice Sportinga i "otjerale ih", dok se potom sve preselilo na ulice...

01.10.2025, Napoli came before match to the restaurant with Sporting. Napoli run



— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)October 1, 2025



Neće niko u Sportingu po dobrom pamtiti ovo gostovanje pošto je sve bilo loše od starta. Zbog problema sa avionom, let je kasnio i fudbaleri su sletjeli u Napulj oko ponoći u utorak, zbog čega je otkazana konferencija za medije, da bi potom navijači organizovali vatromet ispred hotela u kome su bili smješteni fudbaleri portugalskog prvaka.

01.10.2025, Streetfight Napoli vs Sporting, win Sporting



— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)October 1, 2025



Koliko je to sve uticalo na njih procijenite sami, ali očigledno u Napulju ništa nisu htjeli da prepuste slučaju.