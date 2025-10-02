logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovako izgleda rat navijača na ulicama: Zastrašujući snimci iz Napulja, svuda lovili neprijatelje

Ovako izgleda rat navijača na ulicama: Zastrašujući snimci iz Napulja, svuda lovili neprijatelje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Pogledajte jezive snimke s ulica Napulja uoči meča Lige šampiona između Napolija i Sportinga.

Sukob navijača Napolija i Sportinga Izvor: X/Hooligans.cz Official/Printscreen

Napoli je prethodne večeri pobijedio Sporting iz Lisabona 2:1 u Ligi šampiona (1:0), a osim što su meč obilježili dvostruki strijelac Rasmus Hejlund i srpski golman Vanja Milinković-Savić koji je odbranio zicer u završnici, pamtiće se i nekoliko velikih tuča na ulicama vrelog Napulja.

Sama utakmica imala je ozbiljnu uvertiru jer su navijači Napolija bukvalno "lovili" navijače Sportinga po gradu, tako da je na više lokacija došlo do fizičkog obračuna, očigledno unaprijed pripremljenog.


Na snimcima napravljenim s jednog balkona vidi se kako je došlo do huliganskog obračuna stolicama, palicama, flašama i lancima ispred jednog lokalnog bara, a interesantno je da su neki huligani nosili i kacige. Sve je trajalo nekoliko minuta i bilo je više povrijeđenih lica.

Na drugom snimku možemo da vidimo da su navijači Napolija upali u restoran u kome su bile pristalice Sportinga i "otjerale ih", dok se potom sve preselilo na ulice...


Neće niko u Sportingu po dobrom pamtiti ovo gostovanje pošto je sve bilo loše od starta. Zbog problema sa avionom, let je kasnio i fudbaleri su sletjeli u Napulj oko ponoći u utorak, zbog čega je otkazana konferencija za medije, da bi potom navijači organizovali vatromet ispred hotela u kome su bili smješteni fudbaleri portugalskog prvaka.


Koliko je to sve uticalo na njih procijenite sami, ali očigledno u Napulju ništa nisu htjeli da prepuste slučaju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Liga šampiona Napoli Sporting Lisabon navijači tuča huligani

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC