Muk u Barseloni u 90. minutu: Gonsalo Ramoš joj pokazao ko je šampion Evrope

Muk u Barseloni u 90. minutu: Gonsalo Ramoš joj pokazao ko je šampion Evrope

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Pari Sen Žermen ponovo pobijedio Barselonu na "Monžuiku", 2:1. Strijelac gola odluke rezervista Gonsalo Ramoš, na perfektno dodavanje Ašrafa Hakimija.

gonzalo ramoš pari sen žermen barselona liga šampiona Izvor: Josep LAGO / AFP / Profimedia

Pari Sen Žermen je ugasio Barselonu u njenoj kući i pobijedio je 2:1. Luis Enrike, trener prvaka Evrope, demonstrirao je čas fudbala svom nekadašnjem klubu i učinio da njegov mladi tim šutne 16 puta ka golu domaćih, kao i to da čak sedam lopti ode u okvir gola Vojćeha Ščensnog.

Dvije su završile u mreži poljskog golmana - prvu je u 38. minutu poslao tinejdžer Parižana Seni Majulu (19), a drugu je u 90. minutu poslao sjajni centarfor Gonsalo Ramoš (24), koji je u ključnom trenutku iskoristio perfektnu asistenciju Ašrafa Hakimija sa desne strane i matirao domaće.

Trener Barselone Hansi Flik od bijesa je bacio flašicu sa vodom o tlo, ali bio je odraz nemoći na kraju večeri u kojoj je njegov tim bio nadigran i u kojoj mu je PSŽ sakrio loptu i držao je čak 65 odsto vremena u drugom poluvremenu.

U takvoj situaciji, Barselonin jedini udarac u okvir gola bio je i gol Ferana Toresa u 19. minutu na pas Markusa Rašforda, ali bilo je to premalo da padne moćni šampion Evrope. Iako je imao petoricu odsutnh igrača iz startne postave, uključujući i aktuelnog osvajača Zlatne lopte, Usmana Dembela.

Od ostalih utakmica najveće iznenađenje priredio je Monako koji je ostao neporažen u duelu sa Mančester sitijem na svom terenu. Ovaj meč završen je rezultatom 2:2, a Monako je do boda došao u 90. minutu sa bijele tačke.

Rezultati drugog kola Lige šampiona (srijeda):

  • Karabag - Kopenhagen 2:0
  • Rojale Union - Njukasl 0:4
  • Arsenal - Olimpijakos 2:0
  • Barcelona - PSŽ 2:1
  • Bajer Leverkuzen - PSV 1:1
  • Borusija Dortmund - Atletic Bilbao 4:1
  • Monako - Mančester siti 2:2
  • Napoli - Sporting 2:1
  • Viljareal - Juventus 2:2

Tagovi

Liga šampiona fudbal Pari Sen Žermen FK Barselona

