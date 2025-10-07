Farska bajka: Ki Klaksvik već obezbijedio kvalifikacije za Ligu šampiona 2026/27

Ki Klaksvik postao prvi klub koji je obezbijedio kvalifikacije za Ligu šampiona 2026/27. Fudbalska bajka sa Farskih ostrva i poznato ime Borcu.

Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

Dok se ovogodišnja Liga šampiona tek zahuktava, s Farskih ostrva stiže zanimljiva priča. Ki Klaksvik prvi je tim koji je izborio učešće u kvalifikacijama za Ligu šampiona u sezoni 2026/2027. Dva kola prije kraja domaćeg prvenstva, već su osigurali novu titulu i time ponovo skrenuli pažnju Evrope na svoje malo ostrvo.

Fudbalska bajka sa Farskih ostrva

Ovaj uspjeh ima ogroman simbolički značaj za ostrvsku zemlju s nešto više od 50.000 stanovnika, smještenu između Škotske i Islanda. Njihov stadion, kapaciteta oko 2500 gledalaca, može primiti gotovo polovinu stanovnika grada Klaksvíka, a svaka utakmica tamo pretvara se u pravu feštu.

Biće to druga evropska avantura ovog tima na velikoj kontinentalnoj sceni. U sezoni 2023/2024. već su ostavili dubok trag prolaskom kroz nekoliko pretkola i istorijskim plasmanom u Konferencijsku ligu, što je bio ogroman podvig za farski fudbal.

Ostatak Evrope će sa mnogo pažnje pratiti njihov nastup. Ovosezonski primjer Kairata donio je putovanja fudbalera Reala iz Madrida od 10 sati te jasno pokazao koliko se evropski fudbal proširio. Ako KÍ Klaksvík nastavi u ovom ritmu i dogura do kasnijih faza kvalifikacija, susreti s evropskim velikanima mogli bi značiti putovanja duga i preko 3000 kilometara.

Borac ih pamti po dobrom

Banjalučki Borac prošle sezone po prvi put izborio je plasman u Evropu, a to su učinili upravo protiv Klaksvika. Banjalučani su u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope slavili protiv tima sa Farskih ostrva što im je obezbijedilo nastup u Konferencijskoj ligi.

Banjalučani su u gostima poraženi sa 2:1, da bi na Gradskom stadionu nakon produžetaka slavili sa 3:1.