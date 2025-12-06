logo
Udala se čuvena Samanta: Kim Katral izgovorila "da" 14 godina mlađem inženjeru, ovo joj je četvrti brak

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Kim Ketral se udala za Rasela Tomasa u intimnoj, elegantnoj ceremoniji vjenčanja u Londonu.

Udala se glumica kim katral po 4. put Izvor: Youtub printscreen / Wellington Oliveira

Glumica iz čuvene serije "Seks i grad" Kim Katral (69) i audio inženjer Rasel Tomas (55) razmijenili su zavjete 4. decembra u Londonu, na elegantnoj ceremoniji kojoj je prisustvovalo samo 12 gostiju, održanoj u Čelsi Old Taun Holu.

Tiho vjenčanje, skromna proslava usmjerena na porodicu, bliske prijatelje i trajno partnerstvo koje su izgradili, odražava želju mladenaca za intimnošću i autentičnošću.

A sada su isplivale prve slike:

Katral je za ovu priliku nosila profinjen Dior komplet, stilizovan od strane njene dugogodišnje kreativne saradnice Patrisije Fild, koji je upotpunila rukavicama Kornelija Džejms i unikatnim šeširom dizajniranim od strane šeširdžije Filipa Trijsija. Tomas je izabrao prilagođeno odijelo Ričarda Džejmsa, što pokazuje zajedničku strast para prema majstorstvu i diskretnoj sofisticiranosti, piše People.

Katral i Tomas su se prvi put upoznali 2016. godine u BBC-u, kada je ona gostovala u emisiji Woman's Hour, a njihova veza ubrzo je prerasla u značajno partnerstvo. Od tog trenutka, pratili su jedno drugo na platformi X, rekla je ona u intervjuu za Glamur iz 2018. godine.

"Poslao mi je direktnu poruku", rekla je. "Bilo je veoma, veoma moderno - i sve je išlo veoma lako."

Ostali su u kontaktu, što je na kraju dovelo do toga da je on posjeti u Vankuveru. "Bilo je veoma hrabro s njegove strane, jer se zapravo nismo dobro poznavali, osim što smo nekoliko puta zajedno večerali. Ali došao je i sjajno smo se slagali", rekla je za People magazin 2020. godine. "I od tada smo zajedno!"

"Veoma mi je prijatno u njegovom društvu", dodala je. "On je prava petarda i ima vrckav smisao za humor. A i lijep je za gledanje!"

Tokom godina, par je svoju romansu uglavnom držao van reflektora i njegovao podržavajuću vezu zasnovanu na međusobnom poštovanju, zajedničkim interesima i posvećenosti privatnosti. Ovo je četvrti brak za Katral

Prema dostupnim izvorima, nije javno potvrđeno da je neka od koleginica iz "Seksa i grada" bila na vjenčanju koleginice.

Prisetimo se njene nezaboravne uloge Samante:

