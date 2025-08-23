Žestoka reakcija Samante nakon debakla čuvene serije: Brutalno isprozivala Keri, Mirandu i Šarlot

Godinama kruže glasine da je Kim Katral u sukobu sa Sarom Džesikom Parker i ostatkom glumačke ekipe, iako Parker tvrdi da to nije istina.

Kanadska glumica Kim Ketral, najpoznatija po ulozi Samante u seriji "Se*s i grad", jasno je stavila do znanja šta misli o tome što se spin-of And Just Like That više neće snimati zbog slabe gledanosti.

Prošle nedjelje emitovana je posljednja epizoda ove serije, a jedan obožavalac ostavio je poruku na Instagram profilu Kim Ketral:

"I baš tako. Svi znamo da je Samanta (Kim) ‘nosila’ cijelu franšizu. Utjelovila si sve što je suština snažne, moćne i ranjive žene. Volimo te i poštujemo.“

Kim je lajkovala ovaj komentar i time, prema mišljenju mnogih, indirektno isprozivala svoje bivše koleginice.

Kim Ketral nije bila dio spin-ofa "And Just Like That", već se pojavila samo nakratko u jednoj sceni u drugoj sezoni.

Sukobi među glumicama

Godinama kruže glasine da je u sukobu sa Sarom Džesikom Parker i ostatkom glumačke ekipe, iako Parker tvrdi da to nije istina.

"Nemam neslaganja s Kim, ne postoji nikakva svađa. Nikada nisam ništa javno rekla niti bih to učinila“, izjavila je Sara još 2018. godine u intervjuu za Njujork Post.

