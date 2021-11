Govorila da se nikad neće operisati: Šarlot zaprepastila izgledom, evo šta je sve "sredila"! FOTO, VIDEO

Kristin Dejvis, poznata kao Šarlot iz serije i filma "Seks i grad", ranije je govorila da se nikada neće podvrgnuti plastičnim operacijama. Kao što vidite, predomislila se, pogledajte fotke prije i poslije!

Fanove je zapanjio trejler nastavka serije "Seks i grad" - kada su vidjeli lice Kristin Dejvis, nisu mogli da vjeruju šta gledaju! Serija stiže 9. decembra, zvaće se "And just like that" ("I tek tako"), a ime serije već je iskorišćeno za prozivke na račun glumice.