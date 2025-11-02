Džulija Foks ponovo se našla u centru skandala.

Izvor: Santiago Felipe / Getty images / Profimedia

Glumica i manekenka Džulija Foks izazvala je bijes i brojne reakcije svojim kostimom za Noć vještica. Ove godine odlučila je da se preruši u "krvavu verziju" Džeki Kenedi, bivše prve dame Sjedinjenih Američkih Država.

Džulija je na društvenim mrežama podijelila fotografiju na kojoj se vidi kako je kostim inspirisan Džeki Kenedi neposredno nakon atentata na predsjednika Džona F. Kenedija 1963. godine. Nosila je ružičasti sako i suknju sa tragovima krvi, uz sve modne detalje koje je Džeki imala tog tragičnog dana kada je predsjednik izgubio život.

Vidi opis Bivša Kanjea Vesta obukla kostim prve dame nakon atentata: Unuci Kenedija se odmah oglasili Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Santiago Felipe / Getty images / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Santiago Felipe / Getty images / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Santiago Felipe / Getty images / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Santiago Felipe / Getty images / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Nakon što je objavila fotografije svog kostima, Džuliji Foks žestoko je reagovao Džek Šlosberg, unuk Džeki i Džona Kenedija. Optužio ju je da romantizuje političko nasilje. "To je odvratno, očajno i opasno. Vjerujem da bi se njena pokojna baka složila", napisao je on na X-u.

Julia Fox glorifying political violence is disgusting, desperate and dangerous. I’m sure her late grandmother would agree. — Jack Schlossberg (@JBKSchlossberg)October 31, 2025

Trenutak hrabrosti

Džulija Foks je na društvenim mrežama objasnila pravu poruku svog kostima.

"Obukla sam se kao Džeki Kenedi u ružičastom odijelu. Ne radi se o kostimu, već o poruci. Kada je njen muž ubijen, odbila je da se presvuče iz odjeće natopljene krvlju, govoreći: ‘Želim da vide šta su uradili.’ Fotografija njenog ružičastog odijela prekrivenog krvlju jedna je od najupečatljivijih suprotnosti u modernoj istoriji – ljepota i užas, smirenost i razaranje", napisala je ona.

Glumica je tragediju opisala kao "trenutak hrabrosti" bivše prve dame. "Njena odluka da ne promijeni odjeću, iako su je na to nagovarali, bila je čin nevjerovatne hrabrosti. To je istovremeno bio nastup, protest i žalovanje. Žena koja je koristila svoju sliku i gracioznost kao oružje da otkrije brutalnost", dodala je.

Objasnila je i da njen izbor kostima simbolizuje "traumu, moć i način na koji sama ženstvenost može biti oblik otpora".

(Jutarnji.hr/ MONDO)







