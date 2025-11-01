logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ovako zbunjujem ljude": Objava Zlatana Ibrahimovića napravila haos na Instagramu

"Ovako zbunjujem ljude": Objava Zlatana Ibrahimovića napravila haos na Instagramu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Zlatan Ibrahimović je na svom Instagram nalogu objavio fotografiju u kojoj je kao Džoker i izazvao je veliku pažnju zbog toga.

Zlatan Ibrahimović se maksirao u Džokera Izvor: Instagram/iamzlatanibrahimovic/printscreen

Šta god Zlatan Ibrahimović uradi, to privlači veliku pažnju. Tako je bilo i ovog puta kada se oglasio povodom "Noći vještica". Poseban praznik koji se slavi u nekim zemljama došao je i do Šveđanina koji je to ispoštovao i objavio fotku na "Instagramu" kao "Džoker".

U pitanju je lik iz filma "Džoker" u kom glumi Hoakin Feniks, a koji je postao jedan od najvećih hitova kinematografije. Fotografija bivšeg švedskog napadača napravila je haos na društvenim mrežama i skupio je preko 900.000 lajkova za oko 13 sati.

"Smij se, jer to zbunjuje ljude", napisao je Ibrahimović ispod objave.

Ibrahimović dominira i na društvenim mrežama

Ibrahimović se ne oglašava toliko često na društvenim mrežama. Prije šest dana je objavio fotografiju na kojoj stoji na svoja dva Ferarija, ali to nije sve. Pažljivo bira i koga prati.

Tako na Instagramu prati samo 28 ljudi/stranica. Među njima su njegovi klubovi za koje je igrao poput Ajaksa, Milana, PSŽ-a, Intera, Juventusa, Barselone, Mančester Junajteda, LA Galaksija, Malme, ali i Hamarbi u kom ima udio u vlasništvu. Prati naravno i svoje sinove Maksimilijana i Vinsenta, kao i čuvenog menadžera Mina Rajolu koji je preminuo prije nekoliko godina.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

Tagovi

Zlatan Ibrahimović noć vještica fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC