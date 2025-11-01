Osvanuli grobovi svih bivših Tejlor Svift: Dekoracija prikupila 2,5 miliona pregleda (Video)

Može se reći da se Tejlor Svift baš angažovala za ovu Noć vještica, te je riješila da sahrani bivše

Izvor: TikTok/kathifinni1/Printscreen/PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Kuća u Garden Street-u, okićena dekoracijama u stilu Tejlor Svift - sa imenima poznatih bivših momaka pop zvijezde urezanim na nadgrobnim spomenicima, postala je viralna i prikupila 2,5 miliona pregleda na TikToku.

Međutim, dekoracija, koja prikazuje mrežu bivših Sviftove, uključujući Harija Stajlsa, Džoa Džonasa, Džona Mejera, Džejka Džilenhola, Metjua Hejlija i Džoa Alvina, nije obuhvatila sve duhove njene ljubavne prošlosti, a fanovi gledaju sve u nevjerici.

"Pravda za Toma Hidlstona", napisao je jedan korisnik, misleći na britanskog glumca koji je izlazio sa Sviftovom u ljeto 2016.

"Nema Kelvina Harisa? Pretpostavljam da smo zaboravili da postoji", našalio se drugi, misleći na škotskog DJ-a koji je bio u vezi sa pjevačicom od marta 2015. do juna 2016.

Izvor: Instagram printscreen / taylorswift

"Zar nije izlazila s nekim Kenedijem? Možemo ga dodati", rekao je još jedan korisnik, misleći na njen kratkotrajni flert iz 2012. s Konorom Kenedijem, sinom Roberta F. Kenedija mlađeg, koji je nedavno ponovo izazvao kontroverzu, jer je Tejlor tada imala 22 godine, dok je on imao samo 17.

Čovjek koji stoji iza ove jezive dekoracije rekao je za The New York Post, da je razlog za izostavljanje nekih imena jednostavan.

"Bilo ih je toliko da nismo htjeli da potrošimo 1.000 dolara na ove prilagođene nadgrobne spomenike", rekao je Tim Dajer, koji je dekorisao kuću u Nju Džerziju, čiji vlasnici žele da ostanu anonimni.

Mladenci na vrhu

Na vrhu stepenica istaknut je i kostur Tejlor i njenog vjerenika Trevisa Kelsija u dresu Chiefs-a.

Izvor: TikTok printscreen / kathifinni1

Tu je čak i zatvorska ćelija u kojoj je kostur Skutera Brauna - muzičkog producenta i bivšeg menadžera Džastina Bibera, kao i trenutnog ljubavnog interesa Sidni Svini, koji je poznat po žestokom javnom sukobu sa Svift oko prava na njenih prvih šest albuma.

Izvor: TikTok printscreen / kathifinni1

Dvajer je rekao da su ga vlasnici kuće kontaktirali čim su se uselili u kvart u Hobokenu, poznatom po svojim dekoracijama za Noć vještica.

"Rekli su: 'Moraš smisliti nešto što će postati viralno… a njegova žena je Svifti'", ispričao je za The New York Post.

Pogledajte kako je izgledala vjeridba pjevačice:

Vidi opis Osvanuli grobovi svih bivših Tejlor Svift: Dekoracija prikupila 2,5 miliona pregleda (Video) Tejlor Svift i Trevis Kelsi veridba Tejlor Svift i Trevis Kelsi veridba Tejlor Svift i Trevis Kelsi veridba Tejlor Svift i Trevis Kelsi veridba Tejlor Svift i Trevis Kelsi veridba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/killatrav Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Instagram/killatrav Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Instagram/killatrav Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Instagram/killatrav Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Instagram/killatrav Br. slika: 5 5 / 5

(Mondo.rs)