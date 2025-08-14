Glumica demolirala kupatilo Tejlor Svift: Ustupila joj kuću zbog požara, a ova čupala pločice i grebala zidove

Zoe Kravic napravila je ozbiljnu štetu u domu drugarice, a za to je imala bizaran razlog

Izvor: Instagram/ taylorswift, YouTube/ Late Night with Seth Meyers

Glumica Zoi Kravic šokirala je nedavno sve priznanjem da je gotovo uništila kupatilo svoje bliske prijateljice Tejlor Svift. Njih dvije su se sprijateljile tokom pandemije u Londonu 2020. godine, a Kravic je kasnije bila redovno u publici tokom "Eras" ture Sviftove.

Poznato je da su pjevačica i glumica veoma bliske, a mnogi se pitaju kako je njihov odnos opstao nakon skandala koji se odigrao u kući Tejlor.

Zoe je u popularnoj emisiji "Late Night with Seth Meyers" otkrila da je za sve bila kriva zmija - ljubimac njene majke Lise Bonet.

Zoe Kravic o izgubljenoj zmiji u kupatilu Tejlor Svift Izvor: YouTube

Naime, dok su harali požari u oblasti Los Anđelesa, Tejlor je velikodušno ponudila svoj dom Zoi i njenoj majci kako bi se sklonile na sigurno. Međutim, nisu došle same, već su poveli i zmiju koja se zove Orfej.

- Moja mama ima zmiju i došla je sa njom kod Tejlor. Na kraju smo ostale kod nje skoro dvije nedjelje - započela je Zoi priču s osmijehom.

Potom je opisala dom pjevačice kao "prelijepu kuću iz 30-ih godina koju želite da sačuvate i njegujete", a stvari su krenule po zlu baš posljednjeg dana boravka, kada je Zoi već bila spremna da ode.

- Rekla sam mami da želim da budem idealan gost, da Tejlor ni ne primijeti da smo bile tu - rekla je Zoi.

Izvor: pritnscreen/youtube/Late Night with Seth Meyers

Ali u tom trenutku, njena majka ju je pozvala uznemirena jer je zmija nestala iz kupatila:

- Mama je prala lice, ostavila zmiju na trenutak, zatvorila vrata… I Orfej je pronašao rupu u uglu kupatila! - priča glumica.

Uslijedili su panični pokušaji da zmiju izvuku iz rupe koja je bila pored klupe koja je ugrađena u zid ispod koje su bile fioke.

- Vadim fioke, puzim po podu, a zmija se sve više uvlači unutra… Panika me uhvatila - priznala je.

Na kraju su pozvale upravnika kuće, koji je došao sa polugom za čupanje namještaja i pokušao da izvuče zmiju.

- Počeli smo da čupamo pločice, grebemo zidove… potpuno smo uništile Tejlorino kupatilo - priznala je Zoi.

Dodala je da je odmah ponudila da plati štetu i da Tejlor ne sazna dok sve ne bude popravljeno. Ipak, pjevačica je već bila obaviještena.

- Pozvala sam je da joj objasnim šta se desilo, a ona je rekla: "Je l’ to zbog toga što ste skoro izgubile zmiju u mojoj kući i uništile mi kupatilo?" - prisjetila se Zoi njihovog razgovora.

(MONDO)