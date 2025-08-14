Pedro Paskal otkrio koju pjesmu želi da mu sviraju na sahrani: Čudan izbor najpoželjnijeg glumca današnjice

Pedro Paskal (50) ima neočekivanu želju za posljednji ispraćaj.

Popularnost Pedra Paskala (50) posljednjih godina doživjela je vrtoglavi uspon. Čileanski glumac prvi put se probio na scenu 2014. godine kao Oberin Martel u četvrtoj sezoni HBO-ove hit fantastične sage "Igra prestola", piše Far Out Magazine.

Iako je harizmatični lik bio jedan od vrhunaca sezone, Paskalova uloga bila je kratkog vijeka – lobanja mu je smrskana tokom dvoboja sa opakim Planinom u osmoj epizodi. Taj šokantan, ali nezaboravan televizijski trenutak postavio je temelje za Paskalov dalji uspon ka zvijezdama.

Obožavaoci nisu dugo čekali da ga ponovo vide na ekranu, a on je u svakoj novoj ulozi dosljedno pokazivao svu raskoš svog dramskog talenta. Sljedeća značajna uloga bila je ona stvarnog DEA agenta Havijera F. Penje u Netfliksovoj kriminalističkoj seriji "Narcos", koja prati priču o kolumbijskom narkoteroristi Pablu Eskobaru. Serija prikazuje i njegov pad, kao i uspon brutalnog kartela Kali u trećoj sezoni, uz naraciju samog Paskala.

Od Mandalorijanca do The Last of Us

Od tada, Paskal je nanizao niz zapaženih uloga, ali najslavnija je svakako ona stoičkog naslovnog junaka u hit seriji iz svijeta Ratova zvijezda, "The Mandalorian". Osvojio je srca obožavalaca svojim međugalaktičkim junaštvima i nevoljkim starateljstvom nad malenim Groguom, svima poznatijim kao Beba Joda. Njegovo prethodno iskustvo u akcionim ulogama, kao i dramske sposobnosti, ovdje su u potpunosti došle do izražaja.

Osim toga, Paskal je nedavno stekao i najveće kritičko priznanje u karijeri za svoju izvedbu Džoela u HBO-ovoj adaptaciji postapokaliptične video-igre "The Last of Us". Svoj komičarski talenat pokazao je 2022. godine u akcionoj komediji "The Unbearable Weight of Massive Talent", gdje je glumio uz Nikolasa Kejdža.

Pjesma za poslednji ispraćaj

S obzirom na to da je Pedro Paskal trenutno jedan od najtraženijih glumaca, stalno je prisutan u medijima. U razgovoru za NME u segmentu "Soundtrack mog života", otkrio je zanimljiv podatak - pjesmu koju želi da mu sviraju na sahrani. Pomalo iznenađujuće, Paskal je odabrao Princov singl "Purple Rain" iz 1984. godine.

Ovaj izbor je neočekivan, jer je Paskal poznat kao veliki obožavalac benda "The Cure", čak se i sam predstavlja kao superfan gotičke britanske grupe. Stoga bi se moglo pretpostaviti da bi njegov izbor pao na mračna promišljanja Roberta Smita i ekipe. Ipak, čini se da Princ za glumca predstavlja jedan veoma poseban muzički izbor.

Izražavajući svoju ljubav prema preminulom muzičaru, rekao je:

"Princ je je*eno najveći. Bio sam u Londonu kad sam saznao da je umro. Bio sam u hotelu i već sam naručio posluženje u sobu. Neko je došao na vrata, a ja sam plakao. Pitali su me da li sam dobro, pa sam im rekao istinu i onda su i oni počeli da plaču. Zagrlili smo se. Bio je to dirljiv trenutak."

