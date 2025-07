Kritikuju ga da ne može da igra superjunaka: Pedra Paskala pogodili komentari na račun godina

Film "The Fantastic Four: First Steps" premijerno stiže u bioskope 25. jula, a reakcije se samo nižu zbog odabira glumaca.

Holivudski glumac Pedro Paskal, koji će igrati Rida Ričardsa (gospodina Fantastičnog) u predstojećem Marvelovom filmu "Fantastic Four: First Steps" (Fantastična četvorka: Prvi koraci), prvi put je otvoreno odgovorio kritičarima koji tvrde da je “previše star za ulogu superheroja”.

Pascal, koji je nedavno proslavio 50. rođendan, priznao je da ga je ovaj talas negativnih komentara više pogodio nego što je želio da prizna.

"Ponekad te spoljašnji svijet pronađe, bez obzira na to koliko se trudiš da se zaštitiš… I to jednostavno ide uz posao“, izjavio je Pascal za AP News.

Na događaju "Fantastic Four: First Steps" u Londonu, otkrio je da ga je nervoza ovaj put dodatno opteretila zbog ogromne ljubavi fanova prema originalnim likovima:

"Možda su moji živci ovaj put bili jači nego inače, jer osjećam koliko ljudima znače ove priče. One ne bi ni postojale da nema njihove ljubavi prema ovim junacima. Znam koliko su velika očekivanja, i zato želim da dam sve – srce, tijelo, dušu… Sve što imam“, dodao je Paskal.

I dok neki na društvenim mrežama šale na račun njegovih godina, Pedro Pascal ističe da ne vidi ništa loše u igranju superheroja sa 50 godina.

"Ovo je najbolji period mog života. Pogledajte oko mene – sve što mi se dešava je nevjerovatno. Zaista uživam u svakom trenutku", poručio je optimistično.

Film "The Fantastic Four: First Steps" premijerno stiže u bioskope 25. jula.

