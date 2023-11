Pedro Paskal u pregovorima za novi Marvelov film

Studio Marvel radi na novoj adaptaciji stripova Fantastična četvorka, a u glavnoj ulozi žele vidjeti jednog od najomiljenijih glumaca današnjice, Pedra Paskala.

Paskal je privukao pažnju fanova ulogom princa Oberina Martela u Igri prijestola, a nakon toga je osvojio srca publike svojom izvedbom u Mandalorianu, spin-off seriji franšize Ratovi zvijezda. Glumca trenutno možemo gledati i u HBO-ovoj hit seriji "The Last of Us", za koju je ove godine dobio nominaciju za nagradu Emi.