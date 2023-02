Jasmila Žbanić režirala jednu epizodu serije "The Last of Us"

Jasmila Žbanić režirala je jednu od devet epizoda prve sezone HBO serije "The Last of Us".

Izvor: MONDO/ Samir Cacan

Žbanićeva je režirala šestu epizodu serije koja će izaći 19. februara. Prva sezona ima devet epizoda, a HBO je zbog velikog uspjeha nakon prve dvije epizode, najavio snimanje druge sezone.

"Kupila sam videoigru i, dok sam se spremala za seriju. Igrala sam je da shvatim zašto je milioni ljudi vole. Gledala sam i kako drugi gejmeri igraju. Serija je napravila dobar balans događaja iz videoigre i novih stvari. Pitala sam mnoge ljude koji su zaljubljeni u igru šta očekuju. Većina je rekla emociju i atmosferu. Mislim da su kreatori i producenti serije The Last of Us upravo to i postigli", rekla je Žbanićeva za 24 sata.

Otkrila je da je veliki obožavalac serije "Game of Thrones", u kojoj su igrali upravo glavni glumci serije - Pedro Paskal i Bela Remzi.

"Oboje su raskošni glumci i uspjeli su, u epizodi koju sam režirala, pokazati puno. Epizoda je vrlo emotivna", kaže rediteljka.

Žbanić dodaje da snimanje nije bilo nimalo lako, jer je ekipa snimala na niskim temperaturama.

"Snimanje je bilo po svemu izuzetno. Sa samo šest sati dnevnog svjetla morali smo stizati plan predviđen za 10 sati rada. Uspjeli smo se pripremiti na probama što je luksuz. Na seriji je radilo mnogo ljudi. Glumci su dolazili na svoje slobodne dane da prođemo kroz svaku scenu. Pedro je školovan i kao pozorišni glumac, i to nam je puno pomoglo", priča ona.

Holivudska produkcija složila se da Žbanić radi sa svojom stalnom direktorkom fotografije Christine A. Maier, koja je s redateljkom radila sve njene filmove.

"To mi je pomoglo da se osjećam kao 'kod kuće', jer puno stvari je drugačije od sistema u kojem radimo u Evropi. Sve je velika mašina, ali barem ovo što sam ja doživjela i vrlo humana", ističe redateljica.

S kreatorom serije Kregom Mazinom, saradnju je započela na samom nivou scenarija.

"Mene su ovom projektu privukli ljudi. Kreg, koji je radio izvrsnu seriju Černobil, tvorac originalne igre Nil Drukman i producentkinja Karolin Straus, koja je producirala Game of Thrones", kaže Žbanić.

Jasmila Žbanić, nagrađivana je bh rediteljka, a neki od najpoznatijih filmova su "Quo vadis, Aida?. Grbavica, Ostrvo ljubavi...

Njen film "Quo vadis, Aida?" koji govori o zločinima u Srebrenici, nagrađen je sa nekoliko evropskih nagrada za najbolji film.

(Mondo/24 sata)