Srpski glumci bili taoci u avionu koji su otela 3 Hrvata: Ovo je istina o kobnom letu, Izrael umalo pucao na boing

Mnogi ne znaju da su čuvena glumačka imena Žarko Laušević, Mihailo Miša Janketić i Marko Nikolić bili u avionu koji je otet prije 43 godine
Poslije Drugog svjetskog rata jugoslovenski avioni više puta su bili meta otmičara, ali jedna otmica iz 1981. godine ostala je posebno upamćena.
U noći između 26. i 27. septembra trojica mladića iz Hrvatske, naoružana pištoljem i nožem, otela su JAT-ov "boing 727" na letu iz Titograda za Beograd, držeći 98 putnika i osam članova posade kao taoce više od 20 sati. Među putnicima su bili i glumci Žarko Laušević, Mihailo Miša Janketić i Marko Nikolić, fudbaleri FK Budućnost, pevačica Biljana Petrović i nekoliko narodnih heroja.Izvor: Youtube/ Cmc Nadlanu
Otmičari su naredili pilotu da avion usmeri ka Italiji, ali su se predomislili i promijenili kurs ka Tel Avivu. Izraelske vlasti su ih, međutim, upozorile da će oboriti avion ako se bude približio njihovoj teritoriji, pa je "Boing 727" sleteo na aerodrom u Larnaki, na Kipru.
"Leteli smo preko Jadrana do Italije, pa preko Grčke do Izraela i Kipra. Uskratili su nam samo putovanje u Afriku jer sam čuo otmičare da su planirali da letimo za Johanesburg", prisećao se u jednom intervjuu za "Blic" Miša Janketić.
Potom je dodao i šta se dešavalo nakon svega.
"Niko nas nije oslobodio. Sami smo se oslobodili. Čak su i strane novine pisale danima ‘ne otimajte Jugoslovenima avione’, ‘Putnici kidnapovali kidnapere’“, ispričao je Miša Janketić o tome kako su putnici, nakon diverzije koju su sproveli, uspjeli da pobjegnu otmičarima.Izvor: Mondo/Stefan Stojanović
Ključnu ulogu odigrali su generali Šijan i Lazarević. Oni su inscenirali požar u avionu na pisti aerodroma u Larnaki, što su ostali putnici iskoristili da napuste "boing2.
Htjeli da ubiju Tita
Borivoje Jelić iz Bjelovara dobio je osam godina zatvora, dok su njegovi saučesnici Mirko Križić i Milan Prpić osuđeni na pet, odnosno tri godine. Jelić je tvrdio da je za otmicu odgovorna teroristička grupa "Bader-Majnhof", a kako je kasnije pričao na televiziji, njegov cilj je bio da ubije Tita. Ipak, završio je u njemačkom zatvoru, gdje je upoznao članove te grupe, pod čijim uticajem je donio odluku o otmici, dok je Tito u međuvremenu preminuo.
Srpski glumci bili taoci u avionu koji su otela 3 Hrvata: Ovo je istina o kobnom letu, Izrael umalo pucao na boing
Susret sa otmičarem
Marko Nikolić je 2015. upoznao Borivoja Jelića koji ga je oteo i oprostio mu je. Ovaj susret organizovao je Mašan Lekić, autor emisije "Dosije". Nikolić i Jelić sreli su se u jednom beogradskom parku, gdje su se prisetili ovog traumatičnog događaja.
"Baš mi je drago da smo se sreli", započeo je razgovor Jelić.
"Meni je sada drago, ali onda kad smo se sreli u avionu, nije mi bilo baš drago", jasan je bio Nikolić.
Borivoje je od glumca zatražio oproštaj.
"Ja se vama duboko i istinski izvinjavam. To je moglo da se desi bilo kome. Okajao sam svoje grijehe, a volio bih i vi da mi oprostite", iskreno je rekao otmičar.
"Nisam se posle toga plašio, nastavio sam da letim, ali neki više nikad nisu ušli u avion. Navukli su strah. Sve najbolje vam želim i da se vidimo na nekom ostrvu da letujemo zajedno ako nas neko ne ukrade", za kraj susreta našalio se glumac koji je bio dobro poznat po humoru, ali i velikom srcu.
(Nova.rs/MONDO)