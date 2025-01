Kamberbač o iskustvu koje mu je promijenilo život: "Mislio sam da je to kraj"

Glumac Benedikt Kamberbač, progovorio je o promjeni prioriteta, ali i o vrednovanju života nakon otmice.

Britanski glumac Benedikt Kamberbač, podijelio je priču o zastrašujućem iskustvu koje mu je prije 20 godina promijenilo život, prenosi Daily Mail.

Bilo je to 2004. godine, Benedikt je tada imao dvadesetak godina, bio je na snimanju BBC-ove mini serije "To the Ends of the Earth" u Africi, i dok je sa prijateljima bio na izletu, našao se u zastoju jer im je na autu pukla guma, a šestorica muškaraca ih je otela i opljačkala.

"Situacije blizu smrti sve su to dodatno podstakle. To me natjeralo da kažem: 'Oh, pa da, mogao bih da umrem svakog trenutka.' Bacao sam se iz aviona, preuzimao svakakve rizike. No tada, osim roditelja, nisam imao porodicu o kojoj brinem", rekao je glumac koji je sa suprugom Sofi Hanter postao otac troje djece - Kristofera (9), Hala (7) i Fina (6).

Otmičari su ih natjerali u automobil, i vozili satima prije nego što su ih pustili, pa naredili da sjednu u stilu pogubljenja, a onda pobjegli. Iako glumac i njegovi prijatelji nisu fizički bili povrijeđeni, to ga je promijenilo. "Dalo mi je osjećaj vremena, ali ne nužno dobar. Učinilo me nestrpljivim da živim manje običan život, i još uvijek se nosim s tim nestrpljenjem", kazao je Kamberbač.

"Pogledao sam preko ivice. Osjećam se prijatno s onim što leži ispod njega. I prihvatio sam da je to kraj svih naših priča... Čim dobijete djecu, ovaj osjećaj vremena uranja mnogo dublje", dodao je glumac, koji je priznao da to što je porodični čovjek promijenilo njegove načine traženja uzbuđenja.

On se uskoro sprema povratku u ulogu Doktora Strejndža, u dugo očekivanom Marvelovom filmu "Avengers: Doomsday", a progovorio je o promjeni prioriteta, ali i o cijenjenju života.

"Ja ću u biti u svojim 60-im kada moj najmlađi sin bude imao 21, znaš? To je ludo. Baš brzo prolazi. Dakle, postoji velika promjena u prioritetima, a to vas tjera da ono što radite sa svojim životom cijenite na sasvim drugačiji način. To me opterećuje. Kad postanete roditelj, misli vam se više okreću prema smrtnosti", objasnio je glumac najpoznatiji po ulozi u seriji "Šerlok" .

