"Neću na krvi naših naroda da zarađujem pare": Ovo je Miki Manojlović izgovorio Stivenu Spilbergu i odbio ulogu

Miki je poznat kao osoba bez dlake na jeziku, a tada je javno rekao ono što mnogi glumce misle, ali prihvataju te iste uloge zbog novca.

Čuveni srpski glumac Miki Manojlović, igrao je u brojnim kultnim ostvarenjima kao što su "Otpisani", "Samo jednom se ljubi", "U raljama života", "Otac na službenom putu", "Underground", "Mi nismo anđeli", kao i mnogi drugi.

Ipak, jednu ulogu, koja je mogla da ima veliki značaj za njegovu karijeru, nije želio da prihvati.

Manojlović je prije nekoliko godina gostovao u emisiji Aleksandra Stankovića "Nedjeljom u 2" i otkrio da je odbio saradnju sa tvorcem "E.T"-a zbog stereotipa. Stiven Spilberg mu je ponudio ulogu u filmu "Mirotvorac", a on je odbio.

"Ne mogu i nikada nisam želio niti ću, igrati loše momke sa istoka. Jednu od tih uloga je nudio Spilberg. Ne mogu. Na istoku ima veoma loših momaka, ali to je bio trend, da su loši momci sa istoka uzrok problema, a koje ćemo mi opremljeni 'high tech' tehnologijom da riješimo. Taj stereotip loših momaka sa istoka i to sa istoka na kom sam ja rođen? Nisam mogao na krvi tih naroda da zaradim nijedan dolar", rekao je Miki.

Miki podigao ton na RTS-u

Miki Manojlović gostovao je svojevremeno u emisiji "Jedan dobar dan" na RTS-u, te iznenadio voditelje, ali i publiku, kada je iznio niz kritika. Kako je istakao, njegova želja je da se digitalizuje serija "Vuk Karadžić", iako je u emisiju pozvan povodom emitovanja "Otpisanih".

"Ono što bih volio da kažem, a sad je prilika, meni nije jasno, a imam pravo to da kažem... Meni nije jasno da RTS nije digitalizovala seriju, koja je jedina naša serija koja je dobila najveću međunarodnu nagradu, seriju koja se zove 'Vuk Karadžić'. On nije digitalizovan i ne znam gdje to držite. To je jedan gaf, nepažnja", rekao je Miki bez ustezanja između ostalog.

