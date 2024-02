Miki Manojlović o "slučaju Biković": Neka ih je sramota!

Miki Manojlović govorio je pred kamerama o pokojnoj glumici Miri Furlan i kolegi Milošu Bikoviću koji se našao u centru skandala nakon što je HBO odlučio da neće doći do saradnje u trećoj sezoni serije "Bijeli lotos".

Jedan od naših legendarnih glumaca, Predrag Miki Manojlović govorio je o situaciji u kojoj se našao glumac Miloš Biković nakon što ga je HBO, zbog protesta Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine, izbacio iz serije "Beli lotos", ali je otkrio i pojedine detalje iz života.

"Moj prijedlog za učlanjenje Bikovića u Evropsku filmsku akademiju bio je podržan ličnim potpisom i pismom sa obrazloženjem zašto smatram da on zaslužuje članstvo. Njegov prijem je srdačno prihvaćen, a sertifikat je dodijeljen. Sada je zvanično član EFA. U ovoj situaciji, očekivao bih njihove reakcije na tvitove bilo kog ministarstva, bilo koje države. Živimo u dobu dominacije društvenih mreža. Ljudi često tumače činjenice na površan način prema vlastitim željama i preferencijama. Kada je riječ o ovom konkretnom slučaju, postojala su dva prethodna slučaja koja, iako nisu identična, predstavljaju kontrast", započeo je Miki Manojlković u emisiji "Kec na jedanaest" na televiziji K1 i nastavio:

Nebojša Glogovac nije prihvatio ulogu u filmu sa Andželinom Džoli, jer mu nisu dali ulogu koju je on želio, već koju su mu namijenili".

Nebojša Glogovac nije prihvatio ulogu u filmu sa Andželinom Džoli, jer mu nisu dali ulogu koju je on želio, već koju su mu namijenili".

Legendarna glumica jugoslovenske kinematografije, Mira Furlan, koja je i u Holivudu napravila zapaženu karijeru, preminula je u januaru 2021.u šezdeset šestoj godini, od komplikacija prouzrokovanih virusom Zapadnog Nila.

Pozorišni komad Mire Furlan "Dok nas smrt ne razdvoji", urađen je u režiji Mikija Manojlovića, koji je u istoj emisiji objasnio po čemu je ova predstava posebna - "Veoma teško mi je da govorim o Miri Furlan, imajući u vidu mnogo ličnih razloga. Nakon njenog odlaska i našeg privremenog rastanka, jer vjerujem da ćemo se uskoro ponovo sresti, odlučio sam da zadržim svoje emocije za sebe. Postoji nekoliko faktora koji su uticali na tu odluku, a jedna od tih činjenica je da su neki ljudi govorili o njoj iako to nisu smjeli i treba da ih bude sramota zbog onoga što su joj činili tokom života. Ne želim da ih imenujem", poručio je Miki i dodao:

"Smatram da je ova predstava jedinstvena, prije svega zbog toga što se izvodi na hrvatskom jeziku u Beogradu. To je zaista izuzetno i govori mnogo o ovom narodu. Kada gledate tu predstavu, primjećujete tri Dobričina prstena na sceni, što je rijetko i izuzetno dostignuće. Zaista posebno".

Manojlović se osvrnuo i na film "Deca kozare".

"FIlm je sada u montaži. Nastao je po scenariju Arsena Diklića i Lordana Zafranovića 1984 ili 1985/86. godine sa Lordanovim malim korekcijama kasnije. Prvi put sarađujem sa Lordanom, to mi je velika čast i zadovoljstvo. Ima posebnu filmsku poetiku i rukopis. On je stvaralac, dugo nije snimao igrani film. On je bio jedini reditelj iz te 'Praške škole' sa kojim nisam snimao filmove. Tako da sam sada sa svima radio", ispričao je Miki Manojlović.

Miki Manojlović i Mirjana Furlan ostvarili su nezaboravnu saradnju u filmu "Otac na službenom putu", remek-djelu Emira Kusturice nagrađenom Zlatnom palmom na festivalu u Kanu, kao i velikom zlatnom arenom, zlatnom arenom za režiju i za scenario na Pulskom festivalu.

