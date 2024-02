Miloš Biković dobija odštetu od HBO nakon otkaza u seriji "Bijeli lotos"

Miloš Biković navodno dobija odštetu nakon otkaza u HBO seriji "Bijeli lotos" (White lotus).

Producenti serije "Bijeli lotos", u čijoj trećoj sezoni je trebalo da igra Miloš Biković, moraće srpskom glumcu da isplate dio honorara. Uovakvim slučajevima praksa je nagodba o raskidu ugovora ili odlazak na sud. Biković se, saznaje Kurir nagodio i dobija dio honorara između 30.000 i 50.000 evra.

"Honorari za strane serije nisu mnogo veći nego kod nas. Slučaj Bikovića može da se poredi sa situacijom kada je Džoni Dep izgubio ulogu u 'Piratima s Kariba' zato što je imao negativan publicitet. On svakako ima pravo i može da traži nadoknadu jer je planirao to da radi i otkazao sve svoje druge poslove obaveze. Honorari za takve uloge su 3.000-5.000 evra po danu snimanja. Ugovor glumca veže da učestvuje u samom snimanju, ali i promociji serije, koja traje nekoliko mjeseci. Manje uloge na ovakvim serijama su plaćene od 25.000 do 100.000 evra. Naši glumci mogu da zarade duplo više za neku ovakvu ulogu nego kod nas, čak i kada igraju glavnu", rekao je izvor koji se bavi produkcijom igranog sadržaja Kuriru.

Planirano je bilo da Biković u seriji igra ruskog velnes-gurua. Srpski glumac ostao je bez ugovora nakon pritiska ministarstva spoljnih poslova Ukrajine na produkciju HBO što je za svoj igrani program uzela ruskog državljanina koji "podržava Rusiju od početka invazije u punom obimu".

Biković je dobio rusko državljanstvo 2021. godine i lično ga je odlikovao ruski predsjednik Vladimir Putin za doprinos ruskoj umjetnosti i kulturi. Glumcu je, kako je sam izjavio, 2019. zabranjen ulazak u Ukrajinu zbog nacionalne bezbjednosti.

