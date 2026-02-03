Kako izgleda kuća Zdravka Čolića na koju je bačena bomba: Vila od nekoliko miliona opasana zidinama, a unutra suv luksuz

Na dom čuvenog pjevača bačena je bomba, a reč je o vili koja je procijenjena na nekoliko miliona evra.

Izvor: Pink/paparazolov/printscreen

Vijest da je na kuću Zdravka Čolića na Dedinju bačena bomba, iznenadila je domaću javnost. Kako je saznao Kurir, u bombaškom napadu niko nije stradao, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta, a uviđaj na licu mjesta vrše policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Inače, u luksuznu vilu na Dedinju, Čola se preselio nakon što je prodao prethodni dom na Košutnjaku za nevjerovatnih milion evra.

Pogledajte kako izgleda vila:

Inače, iako pjevač drži do privatnosti, njegove ćerke su te koje često dijele fotografije luksuznog zdanja.

Čolina vila je okružena zelenilom, ispred koje je veliko dvorište, dve kapije i visoke mjere bezbjednosti, koju on nikad nije isticao u javnosti. Do sada nismo imali prilike da zavirimo iza visokih zidina, međutim, na fotografijama koje mlada Una postavlja može se naslutiti kako im izgleda dom.

Luksus, bazen i prelijepa terasa je nešto što odlikuje dom Čolića. Sigurno jedan od najljepših dijelova kuće je dvorište u kome se nalazi bazen.

Pogledajte još kadrova iz dvorišta vile: