Ova poznata glumica je prva ljubav Zdravka Čolića: Posvetio joj je najtužniju baladu, progovorila nakon pet decenija

Zdravko Čolić miljenik je ženske publike, a Jasna Orneli je uspjela da mu ukrade srce.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Srce Zdravka Čolića zauvijek je zarobila njegova supruga Aleksandra. Pjevač je bio miljenik lepšeg pola u cijeloj Jugoslaviji, a jedna glumica bila je njegova velika ljubav.

Prva ljubav Zdravka Čolića bila je poznata glumica Jasna Orneli Beri. Oni su se upoznali početkom sedamdesetih godina u Sarajevu gde su oboje živeli, a ljubav je odmah planula.

Pogledajte fotografije Jasne Orneli Beri:

Oni tada nisu željeli da javno govore o svojoj vezi, a Jasna je tek nakon 47 godina progovorila o odnosu sa pjevačem.

"Mi smo se upoznali jako mladi, davno. Odlazili smo na Skenderiju, u Dom mladih, koji je okupljao talente, i tu su bili ne samo muzičari već i glumci, slikari. Družili smo se i tu sam se ja prvi put zaljubila. Svi mi imamo prve ljubavi i uvijek će imati jedan deo u mom srcu koji je samo rezervisan za njega. Pogotovo zato što sam imala jedno predivno iskustvo koje ću pamtiti čitav život", rekla je ona tada za bosanske medije.

Kako je rekla, putevi su im se razdvojili, a prvi put poslije rata sreli su se u Beogradu.

"Bio je to susret vrlo emotivan. Zdravko Čolić je osoba koja širi pozitivnu energiju. On ima ono nešto. Sada, posle toliko godina, uspio je da zadrži to. On je dobar čovjek. Ja sam kod njega voljela taj njegov nerv, tu iskru u oku koja ne prestaje da zrači. To je i dalje ljubav koju ne možete pomilovati i držati za ruku. Zdravko će ostati uvijek svačiji i ničiji. Prije svega je dobar čovek. Čola mi je posvetio pjesmu 'Noć mi te duguje", zaključila je ona.

Pogledajte fotografije Zdravka Čolića:

(Blic/ MONDO)