Zdravko Čolić i Tonči Huljić ispunili dugogodišnju želju: "Brine kao da je roditelj i brat"

Splitski hitmejker napisao je pjesmu za jednu od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, a premijera spota za pjesmu se očekuje sljedeće nedelje.

"Ja volim Tončija i baš ga cijenim u svakom pogledu, ali kao čovjek on brine o svima. Ovo zadnje vrijeme što sam intenzivnije s njim stvarno brine kao da je roditelj i brat. Nevjerovatno, to mi je otkriće, nisam to znao jer nismo imali u komadu malo duži deo vremena da provedemo zajedno", rekao je Čolić, a i Huljić je bio pun reči hvale za njega.

"Ako nekome i nije bilo jasno zašto je Zdravko Čolić to što je toliki niz godina, zapravo decenija, to je ta jedna energija koju osjećaš i u studiju ili dok snimaš spot, koja izbija dok se snima. Jednostavno smo svi nekako poskočili, iako znamo pjesmu. Ta jedna energija se zapravo zalijepila za mene i onda sam je pretvorio u još nekoliko pjesama", nadovezao se Tonči.

Čola i Tonči se poznaju već četiri decenije, ali ovo je njihova prva saradnja i ne kriju oduševljenje zbog toga.

"Tonči je veliki autor, koji je toliko napisao, to je čudo neviđeno, i šteta ga je propustiti dok je vrijeme da ga uhvatim", istakao je Čolić.

Huljić je rekao da je ovo vrlo specifična saradnja, ali da ga raduje.

"Vrlo su rijetki moji izleti da radim nešto izvan kruga izvođača kojima sam ja autor od prve pjesme. Ali ovo imaš osjećaj da smo cijeli život zajedno", naveo je Huljić.

