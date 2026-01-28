Još 6 zemalja EU ne koristi evro, ali jedna od njih bi tu odluku mogla da promijeni: Formirana komisija za razmatranje

Osim Švedske, evro u Evropskoj uniji ne koriste ni Danska, Mađarska, Poljska, Rumunija i Češka.

Švedska Umjerena stranka (Moderati) formiraće posebnu komisiju koja će razmotriti prednosti i mane uvođenja evra, ukoliko nakon parlamentarnih izbora u septembru ostane na vlasti, izjavila je u utorak ministarka finansija Elizabet Svanteson.

Šveđani su na referendumu 2003. godine odbacili članstvo u evrozoni, ali je, s obzirom na sve snažniju povezanost švedske privrede sa evropskom, jedno nedavno istraživanje zaključilo da potencijalne koristi zajedničke valute sada nadmašuju rizike.

"Mislim da je očigledno da treba da razmotrimo ovo pitanje i da je to zadatak kojim ću se baviti što je prije moguće u narednom mandatu", rekla je Svanteson tokom parlamentarne rasprave o članstvu u evrozoni.

Moderati su najveća stranka u sadašnjoj manjinskoj koalicionoj vladi.

Šveđani odbili evro ranije

Rasprava o pristupanju Švedske evrozoni ponovo je aktuelizovana posljednjih godina zbog niza geopolitičkih i ekonomskih promjena, prije svega zbog ruske invazije na Ukrajinu i carinske politike američkog predsjednika Donalda Trampa.

Iako se smatra da je nezavisna monetarna politika pomogla Švedskoj tokom finansijske krize 2008, 2009. godine, kasnije evrokrize i pandemije, istraživači ukazuju i na trgovinske i bezbednosne koristi koje bi dodatna integracija sa evrozonom mogla donijeti.

Svanteson je naglasila da bi članstvo u evrozoni bilo udaljeno još mnogo godina, čak i ako komisija preporuči uvođenje evra.

Najveću prepreku vjerovatno predstavljaju Švedske demokrate, najveća stranka na desnici, koja podržava manjinsku vladu, ali se odlučno protivi uvođenju evra.

"Evro je izuzetno rizična opklada u kojoj se na kocku stavlja dobrobit švedskog naroda", rekao je tokom debate ekonomski portparol Švedskih demokrata Oskar Šostet.

Na referendumu 2003. godine, 56 odsto građana Švedske glasalo je protiv evra, dok je 42 odsto bilo za. Prema istraživanju državne statističke agencije iz maja ove godine, 49,5 odsto ispitanika bilo je protiv uvođenja evra, 32 odsto ga je podržalo, dok je 18,5 odsto bilo neodlučno.

Evro nije valuta u još pet država članica EU

Osim Švedske, evro u Evropskoj uniji ne koriste ni Danska, Mađarska, Poljska, Rumunija i Češka.

Jedino Danska nije u obavezi da uvede evro, pošto je dobila izuzeće Mastrihtskim sporazumom iz 1992. godine, a Danci su takvu mogućnost i odbili na referendumu 2000. godine.

Preostale četiri zemlje trenutno ne planiraju da počnu da primjenjuju kriterijume konvergencije, zbog čega se ni ne očekuje da u skorije vrijeme prihvate evro.

