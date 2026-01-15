Dok Bugarska uvodi evro, u Hrvatskoj raste skepticizam: Samo 46 odsto ispitanika osjeća se "evropski"

Nedavna studija Eurobarometra pokazuje da je podrška evru i dalje visoka širom EU, a ispitanici tvrde da je valuta olakšala poslovanje u različitim zemljama EU.

Izvor: Shuttershtock

Bugarska je započela novu godinu opraštajući se od leva, a novo istraživanje Eurobarometra pokazalo je da gotovo 80 odsto ispitanika širom evrozone smatra da je evro dobra stvar za Evropsku uniju.

Podrška ovoj valuti najveća je u Finskoj (91 odsto), Litvaniji (85 odsto), Sloveniji (85 odsto) i Slovačkoj (85 odsto).

S druge strane, samo 38 odsto građana u Hrvatskoj smatra da je evro dobar za njihovu zemlju, što je pad od šest procentnih poena u odnosu na 2024. godinu, prenosi Euronews.

Podrška je takođe značajno opala u Estoniji i Belgiji, za šest, odnosno pet odsto.

Većina ispitanika u Hrvatskoj kaže da je uvođenje evra negativno uticalo na cijene tokom prelaznog perioda. U Hrvatskoj 59 odsto ispitanika i dalje preračunava cijene iz evra u hrvatske kune prilikom kupovine.

Uprkos tome što većina građana evrozone kaže da im evro pomaže da se osjećaju evropski, samo 46 odsto Hrvata je saglasno s tom tvrdnjom.

Mlađi ispitanici su skloniji da vjeruju da je evro dobra stvar za njihovu zemlju i za EU.

Ispitanici uzrasta od 15 do 24 godine (76 odsto) najčešće smatraju da je uvođenje evra dobro za njihovu zemlju, dok su oni od 25 do 39 godina (71 odsto), od 40 do 54 (69 odsto) i stariji od 55 godina (69 odsto) manje skloni takvom stavu.

Kakav je uticaj evra na cijene?

Oko 79 odsto ispitanika u EU smatra da je evro olakšao poslovanje između različitih zemalja EU, što je stav koji je posebno izražen u Sloveniji, Belgiji i Francuskoj.

Otprilike osam od deset ispitanika takođe vjeruje da je evro olakšao poređenje cijena i kupovinu u različitim zemljama.

Skoro polovina ispitanika u EU (48 odsto) smatra da je evro smanjio bankarske troškove prilikom putovanja u druge zemlje EU, dok 32 odsto veruje da ova valuta nije imala nikakav uticaj na takve troškove.

Više od polovine ispitanika u evrozoni takođe kaže da je evro učinio putovanja lakšim i jeftinijim.

Međutim, nisu svi evri dobrodošli.

Oko šest od deset ispitanika širom evrozone zalaže se za ukidanje kovanica od jednog i dva centa.

Trenutno različiti oblici nacionalnog zakonodavstva nalažu ili podstiču zaokruživanje iznosa na pet centi, naročito konačnog iznosa računa u prodavnicama i supermarketima. To je slučaj u Belgiji, Finskoj, Irskoj, Holandiji i Slovačkoj.

