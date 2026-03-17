Filmska potjera: Petnaestogodišnjak ukrao autobus da bi djevojku odvezao u školu

Jedan nestali gradski autobus, višesatna potraga i neočekivan rasplet: ono što je u početku djelovalo kao obična krađa, pretvorilo se u neobičnu priču o tinejdžerskoj ljubavi - sa ozbiljnim pravnim posljedicama.

U ranim jutarnjim satima u petak zaposleni u prevozničkoj kompaniji Nasauiše ferkersgezelsšaft (NVG) u Njemačkoj primijetili su da iz pogona u gradskom delu Majnc-Kastel nedostaje jedan autobus. Vozilo je tokom noći bilo potpuno napunjeno gorivom i parkirano na predviđenom mjestu. Isprva se sumnjalo na zabunu među vozačima, ali kako autobus ni do podneva nije vraćen, slučaj je prijavljen policiji kao krađa.

Mladić ukrao autobus da bi devojku odvezao u školu - 150 kilometara dalje!

U međuvremenu, autobus je već bio pronađen - oko 150 kilometara dalje, u Karlsrueu. Policijska patrola uočila je vozilo u saobraćaju i zaustavila ga. Za volanom je bio petnaestogodišnjak iz Majnca, koji je, prema riječima portparola policije, neposredno prije toga pokupio svoju četrnaestogodišnju djevojku kako bi je odvezao u školu.

Prema dostupnim informacijama, djevojka živi u Karlsrueu, a mladić je, kako se čini, želio da je iznenadi i obraduje. Ipak, njegov romantični gest imaće ozbiljne posljedice.

Istraga je otkrila da je mladić dobro poznavao rad kompanije NVG, vjerovatno zahvaljujući ranijoj praksi koju je tamo obavljao. Upućeni izvori navode da je znao da se autobusi oko 3.30 ujutru pripremaju za polazak i ostavljaju sa upaljenim motorima. Iskoristio je tu priliku i jednostavno odvezao jedno vozilo.

Ironično, tinejdžer je navodno planirao da započne zanat upravo u toj kompaniji – plan koji je sada, po svemu sudeći, propao. Umjesto toga, suočava se sa krivičnim postupkom zbog krađe i upravljanja vozilom bez vozačke dozvole.

Uprkos svemu, neki zaposleni ne mogu u potpunosti da osude njegov postupak. "Moram priznati, dobro je da nije izazvao nesreću. U suštini, to je prilično dirljiva priča", izjavio je jedan od vozača.

Iako motiv može zvučati romantično, zakon je jasan: ovakav "dokaz ljubavi" ima visoku cijenu.

