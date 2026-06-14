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Oglasio se MUP Srpske o objavi podataka 51.000 korisnika na internetu

Oglasio se MUP Srpske o objavi podataka 51.000 korisnika na internetu

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
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Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, u saradnji sa Agencijom za informaciono-komunikacione tehnologije, provodi aktivnosti s ciljem utvrđivanja svih okolnosti u vezi sa objavom podataka korisnika usluga Agencije za agrarna plaćanja na dark vebu.

Oglasio se MUP Srpske o objavi podataka 51.000 korisnika na internetu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Iz MUP-a Republike Srpske potvrđeno je za Srnu da nadležne službe preduzimaju mjere i radnje u okviru svojih zakonskih ovlaštenja kako bi utvrdile porijeklo i način na koji su podaci dospjeli u javnost.

Reakcija nadležnih uslijedila je nakon što su se na internetu pojavile informacije o objavi podataka oko 51.000 korisnika usluga Agencije za agrarna plaćanja.

Ranije danas Vlada Republike Srpske saopštila je da sporni podaci, uprkos tvrdnjama objavljenim na dark vebu, nisu preuzeti sa zvaničnog sajta Vlade Republike Srpske.

„Informacije koje su se pojavile na dark vebu nisu, kako se to tamo navodi, informacije sa oficijalnog sajta Vlade Republike Srpske. Riječ je o najgrubljoj zloupotrebi ličnih podataka i manipulaciji informacijama, čime se nanosi šteta ugledu Vlade Republike Srpske“, naveli su iz Vlade.

Dodali su da je odmah po saznanju o objavi podataka obaviještena Jedinica za visokotehnološki kriminalitet MUP-a Republike Srpske, koja radi na rasvjetljavanju slučaja.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome odakle potiče baza podataka niti kako su podaci korisnika dospjeli na dark veb. Istraga je u toku.

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Tagovi

MUP RS Vlada RS podaci lični podaci

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