Vlada RS: Podaci 51.000 korisnika nisu procurili sa našeg sajta

Nakon što su se na internetu pojavile informacije o objavi podataka oko 51.000 korisnika usluga Agencije za agrarna plaćanja, Vlada Republike Srpske saopštila je da je slučaj prijavljen Jedinici za visokotehnološki kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Povod za reakciju Vlade bila je objava grupe INF, koja je na internetu postavila bazu podataka za koju navodi da potiče sa zvaničnog sajta Vlade Republike Srpske.

Prema dostupnim informacijama, baza sadrži lične podatke korisnika, uključujući ime i prezime, adresu, mjesto prebivališta, opštinu, jedinstveni matični broj građana (JMBG) ili jedinstveni identifikacioni broj (JIB), broj telefona, kao i identifikatore zapisa.

Međutim, iz Vlade Republike Srpske tvrde da podaci koji su se pojavili na takozvanom dark vebu nisu preuzeti sa zvaničnog sajta Vlade.

„Po saznanju da su na dark vebu objavljeni podaci 51.000 korisnika usluga Agencije za agrarna plaćanja, Vlada Republike Srpske je o istom informisala Jedinicu za visokotehnološki kriminalitet MUP-a Republike Srpske“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade ističu da se radi o „najgrubljoj zloupotrebi ličnih podataka i manipulaciji informacijama“, te ocjenjuju da se na taj način nanosi šteta ugledu institucija Republike Srpske.