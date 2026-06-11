"Ne možemo ih ostaviti bez plata": Vlada povećala subvencije "Željeznicama RS" za 35 miliona KM

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da je rebalansom budžeta Srpske za ovu godinu predviđeno i povećanje subvencije za "Željeznice Republike Srpske" za dodatnih 35 miliona KM.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"`Željeznice` su došle u težak položaj jer je željezara Zenica stala, `Ljubija` je stala. `Željeznice` nemaju više šta da prevoze i mi moramo obezbijediti ljudima plate. Ne možemo ih pustiti da ostanu bez plata do kraja godine", rekla je Vidovićeva na konferenciji za novinare nakon današnje sjednice Vlade Republike Srpske.

Podsjećamo, osnovnim budžetom za 2026. godinu za željezničku infrastrukturu i sufinansiranje putničkog saobraćaja bilo je predviđeno 10 miliona KM. S obzirom na to da su izdvajanja bila nedovoljna za pokrivanje troškova, ukupne subvencije za tekuću godinu sada iznose 45 miliona KM.

Vlada Republike Srpske uvojila je danas Prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu u iznosu od osam milijardi 525 miliona KM, što je uvećanje za milijardu i 116 miliona KM.

(Srna/Mondo)