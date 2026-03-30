Radnicima Željeznica RS još nije isplaćena plata za februar: Sindikat najavljuje obustavu rada

Izvor: Željeznice Republike Srpske

Iako zakonski rok za isplatu plata ističe sutra, radnicima "Željeznica Republike Srpske" (ŽRS) do danas, 30. marta 2026. godine, još uvijek nije isplaćena zarada za februar, saopšteno je iz sindikalnih redova ovog preduzeća.

Iz sindikata naglašavaju da je prevoz robe tokom februara tekao uredno i bez zastoja, što potvrđuje da su radnici svoj dio posla obavili odgovorno, dok je sistem zakazao na nivou upravljanja i obezbjeđivanja sredstava.

Poseban gnjev radnika izaziva činjenica da je sredinom prošlog mjeseca, tačnije 16. februara 20226. godine, ministar saobraćaja i veza RS, Zoran Stevanović, zajedno sa Upravom ŽRS i sindikatima, potpisao sporazum kojim je javno garantovao da kašnjenja plata više neće biti.

"Danas je više nego jasno da je to obećanje prekršeno. Odgovornost za ovakvo stanje više se ne može prikriti niti prebacivati s jedne adrese na drugu", poručuju iz sindikata.



Sindikalci su uputili oštar poziv ministru Stevanoviću da prestane sa "praznim obećanjima" i preuzme punu odgovornost za potpisani dokument. Istovremeno, pozvana je i Vlada Republike Srpske, kao vlasnik preduzeća, da prestane ignorisati težak položaj radnika.

U saopštenju se ističe da je nedopustivo da sudbina stotina porodica svakog mjeseca zavisi od neizvjesnosti, dok radnici istovremeno na svojim leđima nose čitav sistem transporta.

"Ovdje više nije riječ samo o kašnjenju jedne plate, već o potpunom odsustvu poštovanja prema radniku i neodgovornosti institucija", zaključuje se u saopštenju.

Upozorili su da ukoliko plata ne bude uplaćena u zakonskom roku, svi članovi i kolege željezničari treba da obustave rad 1. aprila u 00:01 časova.