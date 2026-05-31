Snažna eksplozija na nebu: Meteor izazvao podrhtavanje tla u SAD-u (Video)

Meteor koji se kretao brzinom od nekoliko desetina hiljada kilometara na sat izazvao je snažan prasak i podrhtavanje tla, koje se juče poslijepodne osjetilo širom savezne države Masačusets.

Američka svemirska agencija NASA potvrdila je da je iznad te države u 14.06 časova po lokalnom vremenu proletjela vatrena kugla, odnosno izrazito sjajan meteor. Procjenjuje se da se kretao brzinom od oko 120.000 kilometara na sat, kao i da je pri raspadu oslobodio energiju uporedivu sa eksplozijom približno 300 tona TNT-a.

"Čini se da se raspao na visini od oko 64 kilometra iznad sjeveroistočnog dijela Masačusetsa i jugoistočnog Nju Hempšira", saopštila je NASA.

Iz NASA-e su takođe naveli da pojava nije povezana ni sa jednim aktivnim meteorskim rojem, te da je riječ o prirodnom objektu, a ne o svemirskom otpadu ili satelitu koji je ponovo ušao u Zemljinu atmosferu.

Nije bilo intervencija policije ni vatrogasaca

Agencija za upravljanje vanrednim situacijama savezne države Masačusets objavila je da su službe javne bezbjednosti primile brojne dojave o "glasnom prasku" i podrhtavanju tla u istočnom dijelu države. Dodali su da nakon dojava nije bilo prijavljenih hitnih intervencija policije ni vatrogasaca.

Američki geološki institut (USGS) opisao je događaj kao "široko osjetan zvučni udar koji je vjerovatno izazvao bolid", izraz koji se koristi za posebno sjajne meteore koji eksplodiraju u atmosferi.

"Za razliku od zemljotresa, koji nastaju na određenoj tački unutar Zemlje, događaji povezani sa zvučnim udarom nastaju duž linearne putanje kroz atmosferu", navodi USGS.

Institut je takođe istakao da nije zabilježen nikakav zemljotres, niti je bilo dokaza da je ikakav objekat udario u tlo.

