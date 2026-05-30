Uklonjen baner sa Palate Albanija: Završena akcija u centru Beograda

Stručni timovi alpinista počeli su uklanjanje banera sa Palate Albanija u Beogradu kako bi se omogućio nesmetan pristup i hranjenje mladunaca bijele čiope koji se nalaze na zgradi.

Izvor: Fonet

Stručni timovi alpinista počeli su večeras uklanjanje banera sa Palate Albanija u Beogradu, čime bi trebalo da se omogući nesmetan pristup i hranjenje mladunaca bijele čiope, čija se gnijezda nalaze na višim spratovima zgrade. Alpinisti su na teren stigli sa opremom i popeli se na zgradu na čijem vrhu je postavljen baner sa natpisom "Srbija pobeđuje".

Opštinski odbor Srpske napredne stranke Stari grad ranije je saopštio da će premještanje banera početi u 19 časova, uz obrazloženje da se time omogućava zaštita ptica. Kolarčeva ulica je zatvorena za saobraćaj, a na terenu su i pripadnici policije.

Ranije tokom dana, stručni tim Zavoda za zaštitu prirode Srbije, zajedno sa predstavnicima opštine Stari grad, organizovao je hitnu akciju zbrinjavanja i hranjenja mladunaca po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine. Ministarka Sara Pavkov saopštila je da su mladunci u dobrom stanju i pod nadzorom stručnjaka.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije se oglasio povodom dešavanja ispred Palate Albanija, navodeći da su ptice zaštićene i da se, kako tvrdi, iza protesta zapravo krije nezadovoljstvo zbog transparenta "Srbija pobeđuje".

Podsjećamo, građani okupljeni oko inicijative "Studenti u blokadi" i zborova građana Beograda protestovali su danas ispred Palate Albanija u centru Beograda, zahtijevajući uklanjanje velikog reklamnog platna sa natpisom "Srbija pobjeđuje", za koje tvrde da ugrožava stanište strogo zaštićenih ptica – bijelih čiopa.

Demonstranti su pokušali da skinu plakat sa fasade zgrade, ali ih je u tome spriječilo privatno obezbjeđenje, dok je na ulazu u Palatu Albanija bila raspoređena policija.

Palata Albanija poznata je kao najveće stanište bijelih čiopa u Beogradu. Riječ je o rijetkoj i zakonom strogo zaštićenoj vrsti ptica.