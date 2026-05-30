Vučić o skupu ispred Palate Albanija: "Ptice su nahranjene, alpinisti će doći da skinu baner"

Aleksandar Vučić reagovao je na događaje ispred Palate Albanija, gdje je održan skup sa zahtjevom da se ukloni transparent "Srbija pobeđuje".

Izvor: Kurir TV

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se o skupu ispred Palate Albanija, gdje je pokušano skidanje transparenta "Srbija pobeđuje". U pitanju je bio skup na kojem je traženo da se transparent uklopi da bi ptice bijele čiope mogle da nahrane svoje mladunce, a Savo Manojlović je počeo da cijepa bilbord.

"Što se tiče skupa, važno je da se ljudima objasni o čemu je riječ. Nije ovdje riječ o pticama i njihovoj zaštiti, mi smo njih zaštitili. Njima smeta transparent "Srbija pobeđuje", rekao je na početku predsjednik.

Kako je istakao, poslali su ljude, nahranili i dali pticama šta im treba. Ali da nije jednostavna procedura da se transparent skine.

"Morate poslati obučene ljude, alpiniste da to skinu. I skinuće u 19 časova. Jedna dugoročna akcija koju provode neke spoljne službe i mediji u Srbiji, a to je pokušaj dehumanizacije, i ne samo mene nego svih nas koji se bavimo poslom na odgovoran način,a to je da nas predstave kao ljude koji ne vole životinje, a nikada im nije bilo do tih ptica, mi smo ih nahranili, a ne oni", rekao je Vučić.

Vučić je istakao da se brine o svemu, najviše o ljudima, ali i o svim živim bićima.

"Imam više pasa, o svakom od njih brinem, i moja djeca, i vi ćete sad da objašnjavate da više volite ljubimce od nas? A da li ste brinuli o ljudima? Razumijem da nismo našli najbolje mjesto za sve to, ali moje pitanje je da li ste brinuli o ljudima kada ste spaljivali nečije prostorije, kada ste htjeli da ih žive zapalite. Više ste buke podigli oko toga, samo što ime niste dali svakoj ptici, nego o studentkinji koja je umrla na fakultetu"

Na građanima je, kako je dodao, da odluče da li žele ovakve siledžije na vlasti.

"Znaju građani da će alpinisti doći u 19 časova da skinu transparent. I rekli smo ne, ne, pustite ih da pokažu kakvi su, ali mora da se sačuva građanski mir. Bolje da i mi trpimo, nego da imamo sukobe i krvoproliće. Ljudi razumiju, da ne brinu mnogo, ovdje njih ima nekoliko stotina, dakle najviše ih je bilo 436, lako je za prebrojati", poručio je predsjednik.

Podsjećamo, građani okupljeni oko inicijative "Studenti u blokadi" i zborova građana Beograda protestovali su danas ispred Palate Albanija u centru Beograda, zahtijevajući uklanjanje velikog reklamnog platna sa natpisom "Srbija pobjeđuje", za koje tvrde da ugrožava stanište strogo zaštićenih ptica – bijelih čiopa.

Demonstranti su pokušali da skinu plakat sa fasade zgrade, ali ih je u tome spriječilo privatno obezbjeđenje, dok je na ulazu u Palatu Albanija bila raspoređena policija.

Palata Albanija poznata je kao najveće stanište bijelih čiopa u Beogradu. Riječ je o rijetkoj i zakonom strogo zaštićenoj vrsti ptica.

(Mondo)