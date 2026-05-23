Protest studenata u Beogradu: "Zahtjevi nisu ispunjeni"

Na Trgu Slavija u Beogradu večeras se održava studentski protest pod nazivom "Ti, ja i Slavija", na kojem su studenti i građani poručili da neće odustati od zahtjeva za odgovornošću i raspisivanjem izbora.

Izvor: Fonet

Studentkinja psihologije iz Bajine Bašte Elena izjavila je da su se građani ponovo okupili jer nijedan od studentskih zahtjeva nije ispunjen, niti je, kako je navela, bilo ko odgovarao za tragediju u Novom Sadu u kojoj je stradalo 16 ljudi.

"Večeras smo ovde zbog nepravde, laži i terora, 16 nevinih ljudi, večeras smo ovde zbog slobode. Korupcija u Srbiji ima lice, a to je svaki namešten tender koji je neko potpisao znajući da ljudi mogu da stradaju", rekla je Elena obraćajući se okupljenima.

Dodala je da je "lice korupcije i svaki tužilac koji ćuti", te poručila da studenti traže samo da institucije rade svoj posao.

"Kada tužilaštvo bude radilo svoj posao, ovaj režim će pasti", rekla je ona.

Studentkinja je optužila vlast da štiti "milione i krvave ruke", navodeći da se režim plaši protesta, blokada i odavanja pošte stradalima ćutanjem od 16 minuta.

"Ovaj režim je napravio sistem u kojem o nama odlučuju na Senjaku i za istim stolom sjede policajci, kriminalci i premijeri", rekla je Elena.

Poručila je da studenti neće odustati i da će "zakucati na svaka vrata u Srbiji".

"Naši zahtjevi su postali zahtjevi građana i neka se sa Slavije čuje . Srbija pobjeđuje kada studenti pobjeđuju", rekla je ona.

Uoči protesta, glumci iz više beogradskih pozorišta okupili su se ispred Jugoslovenskog dramskog pozorišta, odakle su krenuli prema Slaviji.

Glumac Narodnog pozorišta Darko Tomović izjavio je za FoNet da se nada da je ovo "posljednja Slavija" i da poslije ovog protesta neće biti potrebe za novim okupljanjima.

"Moraćemo da se oporavimo etički, moralno, finansijski. Znamo da smo po sva četiri osnova oštećeni", rekao je Tomović.

Glumica Vanja Ejdus istakla je da je važno da građani pokažu da ne odustaju.

"Važno je svako okupljanje koje vodi nekom finalu i kraju, da pokažemo da ne odustajemo i da smo i dalje svi tu", rekla je Ejdusova, dodajući da očekuje izbore kao konačno rješenje političke krize.