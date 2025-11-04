Sud odbio zahtjev za pritvor: Štimac pušten da se brani sa slobode

Sudija je za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odbio prijedlog da se Vladimiru Štimcu odredi pritvor.

Kako se nezvanično saznaje, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odbio je prijedlog Višeg javnog tužilaštva da Vladimiru Štimcu odredi pritvor, on je danas saslušan u tužilaštvu u kom je negirao krivicu.

Tužilaštvo se oglasilo poslije saslušanja

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Vladimir Štimac zbog sumnje da je 2. novembra u popodnevnim i večernjim časovima na Trgu Nikole Pašića u neposrednoj blizini Doma Narodne skupštine Republike Srbije pozivao na nasilnu promjenu ustavnog uređenja i podstrekavao učesnike neprijavljenog skupa da izvrše napad na učesnike drugog prijavljenog skupa, koji se održava u Pionirskom parku, zatim na policijske službenike, kao i na nasilno svrgavanje nosilaca najviših državnih funkcija.

"Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog djela. Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Vladimiru Š. odredi pritvor da ne bi ponovio krivično djelo u kratkom vremenskom periodu. Vladimiru Š. na teret se stavlja krivično djelo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja", navodi se u saopštenju tužilaštva.

