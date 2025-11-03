Više javno tužilaštvo o Vladimiru Štimcu: Evo zašto mu je ponovo određen pritvor

Više javno tužilaštvo u Beogradu oglasilo se nakon novog pritvora Vladimiru Štimcu.
Više javno tužilaštvo u Beogradu oglasilo se o hapšenju Vladimira Štimca. Donijeto je novo rješenje o njegovom zadržavanju zbog sumnje da je počinio krivično djelo pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja.
"Više javno tužilaštvo u Beogradu obavještava javnost da je po nalogu ovog tužilaštva donijeto novo rješenje o zadržavanju bivšeg košarkaša Vladimira Štimca zbog sumnje da je počinio krivično djelo pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Prvo rješenje o zadržavanju bilo je ukinuto odlukom sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu koji je usvojio žalbu branioca osumnjičenog.
Štimac je u međuvremenu zahtijevao ljekarski pregled nakon čega je prebačen u Urgentni centar. Nakon pregleda je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu doveden u policijsku stanicu gdje mu je u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku uručeno novo rješenje o zadržavanju do 48 sati. Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden na saslušanje Višem javnom tužilaštvu u Beogradu nakon čega će biti odlučeno o daljem postupanju u ovom predmetu", navodi se u saopštenju.
Da podsjetimo, on je uhapšen zbog sumnje da je pozivao na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. On je bio među građanima koji su podržavali Dijanu Hrku kod Skupštine Srbije u nedjelju 2. novembra kada je policija spriječila sukobe dvije okupljene grupe građana.
