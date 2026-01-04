logo
Državljanin BiH uhapšen u Hrvatskoj zbog krijumčarenja migranata

Državljanin BiH uhapšen u Hrvatskoj zbog krijumčarenja migranata

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Tridesetdvogodišnji državljanin BiH i državljanka Hrvatske (46) uhapšeni su na području Topuskog zbog krijumčarenja migranata, saopšteno je danas iz Policijske uprave sisačko-moslavačke.

Državljanin BiH uhapšen u Hrvatskoj zbog krijumčarenja migranata Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Oni su u petak, 2. januara, automobilom sisačkih registracija sletjeli sa puta, a policija je utvrdila da su u vozilu bili strani državljani koji su na nezakonit način ušli u Hrvatsku.

Prema stranim državljanima postupano je skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i Zakonu o strancima, a nad osumnjičenima je izvršena kriminalistička obrada. 

(Srna)

hapšenje Hrvatska migranti krijumčarenje

