Državljanin BiH uhapšen u Hrvatskoj zbog krijumčarenja migranata

Tridesetdvogodišnji državljanin BiH i državljanka Hrvatske (46) uhapšeni su na području Topuskog zbog krijumčarenja migranata, saopšteno je danas iz Policijske uprave sisačko-moslavačke.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Oni su u petak, 2. januara, automobilom sisačkih registracija sletjeli sa puta, a policija je utvrdila da su u vozilu bili strani državljani koji su na nezakonit način ušli u Hrvatsku.

Prema stranim državljanima postupano je skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i Zakonu o strancima, a nad osumnjičenima je izvršena kriminalistička obrada.

