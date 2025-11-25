logo
Na području Bihaća uhapšeno šest osoba zbog krijumčarenja migranata

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) juče su, po naredbi Suda BiH i pod nadzorom Tužilaštva BiH, na području Bihaća izvršili pretres na tri lokacije, uključujući stambene i pomoćne objekte, kao i pokretne stvari.

1696412570-operativna-akciјa-plug-slobode-lisheno-13-lica.jpg Izvor: SIPA

Tokom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji će poslužiti kao dokaz u istragama za krivična djela krijumčarenje lica i organizovanje grupe za izvršenje krivičnog djela krijumčarenja migranata, propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Slobode je lišeno šest osoba – četiri državljanina Pakistana i dva državljanina Bosne i Hercegovine. Nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, svi su predati u dalju nadležnost Tužilaštva BiH. Državljani Pakistana biće u zakonskom roku predati Službi za poslove sa strancima.

Na jednoj od lokacija zatečeno je 50 migranata različitih nacionalnosti, za koje se sumnja da ih je osumnjičena grupa planirala prokrijumčariti na teritoriju Republike Hrvatske. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je grupa u posljednjih mjesec dana prokrijumčarila više od 300 migranata.

Istraga se nastavlja radi utvrđivanja ukupnog broja osoba prokrijumčarenih u prethodnim mjesecima, a procjene ukazuju da bi taj broj mogao biti višestruko veći.

Operativna akcija pod nazivom "Vega" provedena je u saradnji s policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i službenicima Službe za poslove sa strancima.

