Više od 50.000 domaćinstava ostalo bez struje: "Vulkanska grupa" namjerno izazvala haos u berlinskoj elektrani

Takozvana "Vulkanska grupa", koju bezbjednosne službe karakterišu kao ekstremno ljevičarsku, preuzela je odgovornost za podmetanje požara na električnoj infrastrukturi u Berlinu što je dovelo do velikog nestanka električne enrgije.

Izvor: RALF HIRSCHBERGER / AFP / Profimedia

U opširnom pismu upućenom medijima, aktivisti su naveli da su uspješno sabotirali elektranu na gas, opisujući ovaj čin kao "akciju u javnom interesu".

Njemačka policija i stručnjaci za bezbjednost ocijenili su pismo kao autentično i vjerodostojno, jer sadrži detalje o samom požaru koji su poznati istražiteljima, prenose njemački mediji.

U pismu se navodi da cilj akcije nije bio nestanak struje sam po sebi, već borba protiv "fosilne energetske industrije". Autori su napad opisali kao "čin samoodbrane i međunarodne solidarnosti sa svima koji štite Zemlju i život", izražavajući nadu da će njihova akcija doprinijeti zaustavljanju proizvodnje energije iz fosilnih goriva.

Zanimljivo je da su se autori pisma uputili izvinjenje "manje imućnim ljudima" koji su pogođeni nestankom struje, dok su naglasili da je njihovo saosjećanje prema "vlasnicima vila u tim četvrtima" veoma ograničeno.

"Vulkanska grupa" je postala poznata po sabotaži strujnog stuba u Brandenburgu u martu 2024. godine, čime je potpuno zaustavljena proizvodnja u fabrici "Tesla" u Grinhajdeu. Njihovo prisustvo zabilježeno je i ranijih godina, kada su pismima preuzimali odgovornost za paljenje strujnih kablova na gradilištu iste fabrike 2021. godine, kao i za uništenje visokonaponskog kabla u berlinskom Šarlotenburgu 2018. godine. Niz incidenata nastavljen je i u septembru 2025. godine na jugoistoku Berlina, gdje je sličan napad na infrastrukturu doveo do višednevnog nestanka električne energije.

Eksperti upozoravaju da za ovakve akcije nije potrebno specijalističko znanje. Informacije o ključnim tačkama elektro-mreže dostupne su na internetu, uključujući i mape Savezne mrežne agencije. Prema izvještaju Službe za zaštitu ustavnog poretka za 2024. godinu, "Vulkanska grupa" svjesno bira ciljeve čije posljedice osjeća veliki broj građana, svjesno prihvatajući štetu nanesenu nevinim licima kako bi ukazali na fragilnost javnog života.

Istragu o ovom slučaju preuzeo je Državni inspektorat (Staatsschutz), koji slučaj tretira kao ugrožavanje državne bezbjednosti.