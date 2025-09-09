logo
Masovni nestanak struje u Berlinu: Požari na dalekovodima, 50.000 ljudi u mraku

Jutros je došlo do ozbiljnog nestanka struje na jugoistoku Berlina, zahvativši oko 50.000 ljudi, lokalni prevoz i semafore. Policija sumnja da je do požara na dva dalekovoda došlo namjerno, a istragu je preuzela Državna kriminalistička policija.

Nestanak struje u Berlinu Izvor: Jakob Berg/Shutterstock

Ozbiljan nestanak struje dogodio se u utorak ujutro na jugoistoku Berlina. Pogođeni su i lokalni prevoz i semafori. Oko 3.30 ujutro, policija Berlina je obaviještena o požaru na dva dalekovoda.

"Prema trenutnom stanju, može se pretpostaviti da je došlo do podmetanja požara. Oko 50.000 ljudi je pogođeno", rekao je portparol policije.

Indikacije za to su izbor dva dalekovoda za mete napada saopštila je policija. Istrage nakon nestanka struje preuzela je Državna kriminalistička policija.

(Mondo)

Tagovi

Berlin struja

