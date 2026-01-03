Sabotaža u Berlinu? Specijalna policija istražuje uzrok velikog nestanka struje

Više od 50.000 domaćinstava u Berlinu ostalo je bez struje zbog požara na električnoj infrastrukturi, a policija sprovodi istragu zbog sumnje da je požar podmetnut.

Izvor: PRESSCOV / ddp USA / Profimedia

Požar je izbio na jednom kablovskom sklopu u blizini elektrane "Lihterfelde", a vatrogasci su evakuisali nekoliko pogođenih objekata, među kojima i dva doma za starije osobe.

Osim domaćinstava, bez struje je i oko 2.000 privrednih objekata.

Mediji prenose da istragu vodi Pokrajinska kancelarija za borbu protiv kriminala koja preuzima slučajeve kod kojih se sumnja na krivičnadjela ugrožavanja društvenog poretka i ona sa političkom pozadinom.

U Berlinu su trenutno niske temperature vazduha, a saobraćaj je otežan zbog obilnih snježnih padavina.

U Berlinu je u septembru podmetnut požar za koji je odgovornost preuzela jedna ekstremno ljevičarska organizacija koja je u sklopu "borbe protiv kapitalizma" time htjela da našteti privrednim zonama.

Posljednjih godina zabilježeni su mnogobrojni napadi na infrastrukturu, pogotovo željezničku, što se opravdava "borbom protiv kapitalističke infrastrukture", odnosno prevoza robe željeznicom.

Veći požar podmetnut je u avgustu na željezničkoj trasi između Kelna i Dizeldorfa, što je dovelo do višednevne blokade saobraćaja na jednoj od najprometnijih željezničkih trasa u Evropi.