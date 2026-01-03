logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sabotaža u Berlinu? Specijalna policija istražuje uzrok velikog nestanka struje

Sabotaža u Berlinu? Specijalna policija istražuje uzrok velikog nestanka struje

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Više od 50.000 domaćinstava u Berlinu ostalo je bez struje zbog požara na električnoj infrastrukturi, a policija sprovodi istragu zbog sumnje da je požar podmetnut.

Više od 50.000 domaćinstava bez struje na ekstremno niskim temperaturama Izvor: PRESSCOV / ddp USA / Profimedia

Požar je izbio na jednom kablovskom sklopu u blizini elektrane "Lihterfelde", a vatrogasci su evakuisali nekoliko pogođenih objekata, među kojima i dva doma za starije osobe.

Osim domaćinstava, bez struje je i oko 2.000 privrednih objekata.

Mediji prenose da istragu vodi Pokrajinska kancelarija za borbu protiv kriminala koja preuzima slučajeve kod kojih se sumnja na krivičnadjela ugrožavanja društvenog poretka i ona sa političkom pozadinom.

U Berlinu su trenutno niske temperature vazduha, a saobraćaj je otežan zbog obilnih snježnih padavina.

U Berlinu je u septembru podmetnut požar za koji je odgovornost preuzela jedna ekstremno ljevičarska organizacija koja je u sklopu "borbe protiv kapitalizma" time htjela da našteti privrednim zonama.

Posljednjih godina zabilježeni su mnogobrojni napadi na infrastrukturu, pogotovo željezničku, što se opravdava "borbom protiv kapitalističke infrastrukture", odnosno prevoza robe željeznicom.

Veći požar podmetnut je u avgustu na željezničkoj trasi između Kelna i Dizeldorfa, što je dovelo do višednevne blokade saobraćaja na jednoj od najprometnijih željezničkih trasa u Evropi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Berlin Njemačka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ