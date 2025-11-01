logo
Uzbuna u Njemačkoj: Vazdušni saobraćaj bio prekinut na dva sata, ovo je razlog

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Iako je aerodrom ponovo otvoren za saobraćaj, uvedena je izmjena u noćnim letovima.

Zbog drona obustavljeni letovi na berlinskom aerodromu Izvor: Shutterstock

Na berlinskom aerodromu BER dron je sinoć izazvao poremećaje u vazdušnom saobraćaju, koji je obustavljen na dva sata, od 20 do 22 časa, što je izazvalo brojne kašnjenja i preusmjeravanje letova, prenosi Bild.

U tom periodu, 11 letova je preusmjereno, od kojih su četiri aviona sletjela u Lajpcig, četiri u Drezden, a tri u Hamburg. Dva leta za London, Birmingem i Stokholm su otkazana. Mnoge druge letjelice su kružile iznad Berlina čekajući dozvolu za slijetanje, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Prema riječima portparola policije Brandenburga, dron je primijetio jedan svjedok, a to je naknadno potvrdila i patrola policije.

Iako je dron nestao iz vidokruga, policija je nastavila potragu, koristeći helikoptere i patrole na zemlji. Iako je aerodrom ponovo otvoren za saobraćaj, uvedena je izmjena u noćnim letovima.

Prema odluci vazdušne kontrole, avioni mogu poletjeti do 1 ujutro, dok slijetanja traju do 4 sata ujutro.

Ove promjene odnose se na noćnu operaciju aerodroma zbog bezbjednosnih razloga.

Broj incidenata sa dronovima na njemačkim aerodromima drastično raste. Prema izvještajima, u oktobru je saobraćaj na aerodromu u Minhenu takođe bio prekinut zbog sličnog incidenta.

(Telegraf/MONDO)

