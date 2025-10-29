logo
Posebni pasoški šalteri za državljane BiH uskoro na aerodromima: Parlamentarna komisija dala podršku inicijativi

Posebni pasoški šalteri za državljane BiH uskoro na aerodromima: Parlamentarna komisija dala podršku inicijativi

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH podržala je danas poslaničku inicijativu kojom se zadužuje Savjet ministara da u roku od 90 dana uspostavi posebne šaltere za državljane BiH na pasoškoj kontroli na aerodromima u BiH.

Inicijativu je pokrenuo Nihad Omerović iz stranke Naroda i pravde.

Komisija nije prihvatila izvještaj o izdatim i realizovanim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za spoljnotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene za 2021. godinu, koji je sačinilo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

K znanju je primljena informacija o realizaciji Plana sprovođenja "Pregleda odbrane" i akcionog plana za sprovođenje "Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH 2017-2027", koje je sačinilo Ministarstvo odbrane u Savjetu ministara.

Zbog odsustva predlagača, sa dnevnog reda sjednice Zajedničke komisije skinuto je razmatranje aktuelne bezbjednosne situacije u BiH i informacije Ministarstva bezbjednosti o stanju u oblasti migracija u BiH za prva tri mjeseca ove godine, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

aerodrom pasoš kontrola BiH

