Novi incident na granici: Litvanija ponovo zatvorila aerodrom u Vilnjusu zbog balona

Autor N.D. Izvor SRNA
0

Članica NATO saveza Litvanija zatvorila je danas aerodrom u Vilnjusu i granične prelaze sa Bjelorusijom nakon što je nekoliko balona sa helijumom ušlo u njen vazdušni prostor, saopštio je Nacionalni krizni centar.

Litvanija ponovo zatvorila aerodrom u Vilnjusu Izvor: Shutterstock

Ovo je četvrti takav incident na aerodromu i granici ove sedmice.

Litvanija je saopštila da balone šalju krijumčari cigareta, ali takođe krivi predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka zbog toga što to ne sprečava.

Aerodrom u Vilnjusu bio je zatvoren zbog balona u utorak, petak i subotu.

