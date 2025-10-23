NATO hitno podigao lovce: Drama na sjeveru Evrope, ruski avioni napravili haos

NATO je podigao avione u Litvaniji zbog dva ruska lovca.

Izvor: YouTube/Printscreen/TangoSix

NATO savez je hitno podigao ratne avione zbog dva ruska lovca koja su narušila vazdušni sistem Litvanije, javlja "Skaj Njuz". Ruski avioni SU-30 i II-78 tanker su bili u vazdušnom prostoru Litvanije na oko 18 sekundi nakon čega su ispraćeni.

"Incident je još jednom pokazao da je Rusija teroristička država koja ne poštuje međunarodno pravo i bezbjednost država u komšiluku", rekao je premijerka Litvanije Inga Ruginiene.

NATO je zbog ovog incidenta hitno podigao španske avione iz Baltičke divizije koji su presreli ruske avione i ispratili ih van granica Litvanije. Litvanija je, inače, članica Alijanse od 2004. godine i dijeli granicu sa ruskom enklavom Kalinjingradom.

(Mondo.rs)