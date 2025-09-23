"Ruski migovi u Estoniji nisu bili prijetnja": Oglasio se generalni sekretar NATO-a, govorio i Danskoj

Glavni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da odluke o gađanju aviona koji naruše vazdušni prostor zavise od procjene prijetnje. Ruski MiG-ovi u Estoniji nisu predstavljali neposrednu prijetnju, pa su presretnuti i otpratili su ih bez eskalacije.

Izvor: Olivier Matthys/EPA

Odluke o tome hoće li se pucati na avione koji naruše vazdušni prostor NATO-a donose se na osnovu dostupnih obavještajnih podataka i procjene potencijalnog rizika, a za ruske avione koji su ušli u estonski vazdušni prostor procijenjeno je da nisu predstavljali neposrednu prijetnju, izjavio je danas glavni sekretar NATO-a,Mark Rute.

Rute je održao konferenciju za novinare nakon sastanka Sjevernoatlantskog vijeća, koje čine ambasadori država članica, a koji su se sastali na zahtjev Estonije koja se pozvala na član 4. Vašingtonskog ugovora. Estonija je zatražila konsultacije nakon što je pre četiri dana u jutarnjim satima otkrila tri ruska borbena aviona MiG-31 u svom vazdušnom prostoru bez odobrenja.

Prema tom članu, države članice će se konsultovati kad god bilo koja od njih smatra da je ugrožen njen teritorijalni integritet, politička nezavisnost ili bezbjednost. Ovo je drugi put u posljednjih nekoliko dana da su članice NATO-a pozvale na taj član.

"Nije procijenjena neposredna prijetnja"

"Odluke o angažovanju, poput otvaranja vatre, donose se na osnovu dostupnih obaveštajnih podataka o prijetnji koju predstavlja bilo koji avion", rekao je Rute. Istakao je da se u takvim slučajevima rade analize u realnom vremenu i traže odgovori na pitanja poput onog da li je bilo namernog upada u NATO-ov vazdušni prostor, da li je avion koji je narušio vazdušni prostor naoružan, da li predstavlja rizik za savezničke snage, civile ili infrastrukturu. Dodao je da su NATO avioni odmah presreli ruske MiGove koji su ušli u estonski vazdušni prostor i „otpratili ih bez eskalacije jer nije procijenjena neposredna prijetnja“.

"Danci trenutno analiziraju šta se tamo dogodilo"

U izjavi Sjevernoatlantskog veća objavljenoj nakon sastanka stoji da će NATO i saveznici, "U skladu sa međunarodnim pravom, upotrebiti sva potrebna vojna i nevojna sredstva za odbranu i odvraćanje svih pretnji iz svih pravaca. Nastavićemo da odgovaramo na način, vrijeme i u području koje sami odaberemo. Naša posvećenost članu 5 je nepokolebljiva", poručili su.

Glavni sekretar Mark Rute je, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da je još rano reći da li je Rusija povezana sa dronovima koji su se pojavili u Kopenhagenu, zbog čega je tamošnji aerodrom morao biti zatvoren. "Danci trenutno analiziraju šta se tačno dogodilo. Za sada je prerano govoriti o čemu je riječ", rekao je Rute.

