"Toliko smo jači od Rusije da ne moramo da obaramo njihove avione": Oglasio se generalni sekretar NATO-a

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute poručio je da Alijansa ne treba da precjenjuje rusku moć i poručio: "Vjerujmo našim vojskama". Izjava dolazi usred porasta tenzija zbog ruskih upada, sabotaža i sajber napada na zemlje članice.

Izvor: ANP / Alamy / Alamy / Profimedia

NATO ne bi trebalo da precenjuje vojne sposobnosti Rusije, izjavio je generalni sekretar Alijanse Mark Rute, pokušavajući da umanji zabrinutost zbog hibridnih aktivnosti Moskve usmjerenih protiv saveznika.

"Vjerujmo našim vojskama. Nemojmo Ruse shvatati preozbiljno", rekao je Rute na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara odbrane NATO-a u Briselu. Njegovi komentari dolaze usred rastućih tenzija između Alijanse i Rusije, koje su podstaknute ruskim upadima u saveznički vazdušni prostor, sabotažama i sajber napadima.

Rute je naglasio da su zemlje NATO-a "25 puta jače od Rusije" u ekonomskom smislu. Govoreći o nedavnim upadima u vazdušni prostor, istakao je da je teško utvrditi da li su oni bili namjerni ili ne. "Toliko smo jači od Rusa da ne moramo da obaramo njihove avione kada uđu u naš vazdušni prostor", rekao je.

Niz incidenata prethodnih nedjelja

Ova izjava se razlikuje od rastuće uzbune među pojedinim zapadnim zvaničnicima, od kojih su neki pozivali na obaranje ruskih aviona ukoliko pređu granice članica NATO-a. U septembru su poljske snage oborile nekoliko ruskih dronova koji su ušli na teritoriju Poljske. Nekoliko dana kasnije, ruski dron ušao je u rumunski vazdušni prostor, ali ga Bukurešt nije oborio.

Tri ruska lovca MiG-31 ušla su 19. septembra u estonski vazdušni prostor iznad Finskog zaliva i tu se zadržala 12 minuta, što je podstaklo Estoniju da pokrene konsultacije u skladu sa članom 4 NATO sporazuma. Takođe, sumnjivi dronovi poremetili su rad aerodroma u Njemačkoj, Norveškoj i Danskoj prethodnih nedelja.

Njemački kancelar Fridrih Merc ranije je izjavio da veruje da je Rusija odgovorna za veliki broj neidentifikovanih dronova koji su primijećeni iznad nemačke teritorije, ponavljajući zabrinutost koju dele i drugi članovi NATO-a.

(MONDO/Index)