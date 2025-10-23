logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Izbacite ih iz NATO pakta": Tramp ozbiljno zaprijetio evropskoj zemlji

"Izbacite ih iz NATO pakta": Tramp ozbiljno zaprijetio evropskoj zemlji

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Tramp želi da NATO izbaci Španiju.

Tramp želi da NATO izbaci Španiju Izvor: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia/Gianluca Vannicelli/ipa-agency / Shutterstock Editorial

Američki predsjednik Donald Tramp želi da NATO savez izbaci Španiju iz vojnog saveza, piše "Politiko". Visoki zvaničnici NATO pakta i španske vlade zasad ne prikazuju zabrinutost zbog prijetnji i stavova američkog predsjednika prema pisanju američkog lista.

"Prijetnja se ne shvata ozbiljno na vojnom nivou. Španci reaguju smireno", izjavio je visoki oficir NATO iz Vrhovne komande savezničkih snaga u Evropi.

Tramp je u prethodnom periodu bio vrlo oštar prema evropskim saveznicima što se tiče potrošnje na odbranu, naročito kolektivnu zbog članstva u Alijansi. Najviše je javno kritikovao Španiju zbog niskih izdvajanja na godišnjem nivou za odbranu.

"Moraćete da razgovarate sa Španijom. Španija nije timski igrač", izjavio je Tramp na sastanku sa Generalnim sekretarom NATO pakta Mark Ruteom.

Tramp je od povratka na vlast u Bijelu kuću ozbiljno i temeljno radio na povećanju budžeta NATO članica. Većina je pristala na samitu u junu ove godine da podigne ulaganja sa tri na pet odsto svog BDP-a.

Američki predsjednik je takođe početkom oktobra predložio da se Španija izbaci iz Alijanse. Španska ministarka odbrane Margarita Robles se tim povodom oglasila i poručila da je "Španija pouzdan i odgovoran saveznik".

"Španija je pouzdan i odgovoran saveznik, dio Atlantskog saveza već 40 godina, zemlja koja je platila visoku cijenu životima svojih vojnika, koja učestvuje u svakoj misiji i ulaže ogromne napore u špansku i evropsku odbrambenu industriju, stvarajući radna mjesta i ispunjavajući obaveze. Čak iako to neki ne priznaju, Španija je zemlja koja ispunjava svoje dužnosti i saveznik koji uživa poštovanje drugih članica NATO", rekla je ona.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp Španija NATO

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ