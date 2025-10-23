"Izbacite ih iz NATO pakta": Tramp ozbiljno zaprijetio evropskoj zemlji

Tramp želi da NATO izbaci Španiju.

Američki predsjednik Donald Tramp želi da NATO savez izbaci Španiju iz vojnog saveza, piše "Politiko". Visoki zvaničnici NATO pakta i španske vlade zasad ne prikazuju zabrinutost zbog prijetnji i stavova američkog predsjednika prema pisanju američkog lista.

"Prijetnja se ne shvata ozbiljno na vojnom nivou. Španci reaguju smireno", izjavio je visoki oficir NATO iz Vrhovne komande savezničkih snaga u Evropi.

Tramp je u prethodnom periodu bio vrlo oštar prema evropskim saveznicima što se tiče potrošnje na odbranu, naročito kolektivnu zbog članstva u Alijansi. Najviše je javno kritikovao Španiju zbog niskih izdvajanja na godišnjem nivou za odbranu.

"Moraćete da razgovarate sa Španijom. Španija nije timski igrač", izjavio je Tramp na sastanku sa Generalnim sekretarom NATO pakta Mark Ruteom.

Tramp je od povratka na vlast u Bijelu kuću ozbiljno i temeljno radio na povećanju budžeta NATO članica. Većina je pristala na samitu u junu ove godine da podigne ulaganja sa tri na pet odsto svog BDP-a.

Američki predsjednik je takođe početkom oktobra predložio da se Španija izbaci iz Alijanse. Španska ministarka odbrane Margarita Robles se tim povodom oglasila i poručila da je "Španija pouzdan i odgovoran saveznik".

"Španija je pouzdan i odgovoran saveznik, dio Atlantskog saveza već 40 godina, zemlja koja je platila visoku cijenu životima svojih vojnika, koja učestvuje u svakoj misiji i ulaže ogromne napore u špansku i evropsku odbrambenu industriju, stvarajući radna mjesta i ispunjavajući obaveze. Čak iako to neki ne priznaju, Španija je zemlja koja ispunjava svoje dužnosti i saveznik koji uživa poštovanje drugih članica NATO", rekla je ona.

(Mondo.rs)